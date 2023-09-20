Шойгу заявил о выходе взаимодействия России и Ирана на новый уровень
Взаимодействие России и Ирана выходит на новый уровень, диалог между двумя странами развивается особенно интенсивно. Такое мнение высказал глава российского Минобороны Сергей Шойгу на встрече со своим иранским коллегой Мохаммадом Резой Аштиани в Тегеране.
По словам Шойгу, Россия и Иран «нацелены на реализацию всего комплекса запланированных мероприятий, несмотря на противодействие со стороны США и их западных союзников».
Министр выразил готовность «к дальнейшим совместным действиям в области укрепления стабильности и безопасности на Ближнем Востоке» и отметил, что стороны настроены и дальше укреплять партнерство в оборонной сфере, а также военное сотрудничество.
Шойгу прибыл в Тегеран накануне. В российском Минобороны заявляли, что визит будет способствовать укреплению российско-иранских военных связей и станет важным этапом развития сотрудничества между двумя странами.
В конце июня перспективы двустороннего взаимодействия обсуждали по телефону президенты России и Ирана Владимир Путин и Эбрахим Раиси. «Затронуты также некоторые вопросы международной повестки дня, включая обеспечение стабильности в Закавказье и сирийское урегулирование», — сообщала пресс-служба Кремля.
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