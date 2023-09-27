Песков обвинил Зеленского в пристрастии к нацистской идеологии

Владимир Зеленский (Фото: Carlos Osorio / Reuters)

Президент Украины Владимир Зеленский приветствовал украинского националиста Ярослава Хунку в Канаде, что говорит о его приверженности нацизму. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«Пристрастие киевского режима к нацистской идеологии — не новость. Тот факт, что Зеленский так же стоя рукоплескал фашисту — лишний раз это подтверждает. Можно только посочувствовать памяти украинских ветеранов, в том числе деду Зеленского», — сказал Песков.

22 сентября в ходе визита в Канаду Зеленский посетил парламент страны, на заседание которого пригласили 98-летнего Ярослава Хунку. Его представили как «борца за украинскую независимость против русских в годы Второй мировой войны».

Зал, в том числе Зеленский и премьер-министр Канады Джастин Трюдо, встретили Хунка аплодисментами. Во время войны ветеран служил в 14-й добровольческой дивизии «Галичина» войск СС, набранной из украинцев.

Песков отметил, что для преступлений на почве нацизма «никакого срока давности не может быть», и, по мнению Кремля, канадские власти «обязаны предать правосудию» Хунку или «выдать тем», кто собирается это сделать. Иначе, по его словам, канадский парламент будет «запятнан этими аплодисментами».

Глава МИД Канады Мелани Жоли потребовала, чтобы спикер палаты общин Энтони Рота, который пригласил Хунку, покинул свой пост. Сам Рота извинился за произошедшее, особенно перед еврейскими организациями, и подал в отставку. Трюдо назвал решение пригласить ветерана СС в парламент Канады «глубоко смущающим».

Российский МИД пообещал расширить санкционные списки против Канады из-за «заигрывания с нацизмом». В ведомстве отметили, что восхваление Хунки «как нельзя лучше характеризует правящий режим» Трюдо, и «насаждаемая в Канаде» идеология, «пропитанная ненавистью к России», имеет «родственные с нацизмом корни».