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В Петербурге третий раз за два дня попытались поджечь военкомат

Женщина попыталась поджечь военкомат на Английском проспекте в Санкт-Петербурге
На кадрах, которые опубликовали СМИ, видно, как к дверям военкомата на Английском проспекте подходит женщина и кладет рядом ткань, которая затем загорается. Это третья попытка поджога военкомата в городе за два дня
Фото: Светлана Шевченко / РИА Новости
Фото: Светлана Шевченко / РИА Новости

Неизвестная женщина попыталась поджечь двери военкомата на Английском проспекте в Санкт-Петербурге, сообщают «Фонтанка» и телеканал «78». Это третья попытка поджога военкомата в городе за два дня.

Инцидент, по данным «Фонтанки», произошел около 21:20 1 августа. Двери здания облили зажигательной смесью, лицо поджигателя было скрыто, пишет издание. На кадрах, которые опубликовала газета, видно, что двери обгорели. Огонь потушили охранники военкомата, они же вызвали полицейских.

«78» также опубликовал запись с камер видеонаблюдения, на которой виден момент поджога. На ней женщина в черной одежде, платке и очках приближается к зданию и кладет ткань у двери. Затем эта ткань загорается. После поджога, указывает «78», женщина скрылась.

Подзреваемую пока не задержали, отмечают газета и телеканал.

Ранее, утром 1 августа, некая женщина пришла в военкомат Кронштадтского и Курортного районов на улице Володарского, пишет «Фонтанка». При себе у нее были две бутылки зажигательной смеси. Охранник военкомата почувствовал запах бензина, и женщина покинула здание, отмечает газета.

Вечером 31 июля мужчина поджег двери военкомата в центре Петербурга на улице Чайковского. Он также пытался протаранить ворота на легковом автомобиле. Как сообщал «Mash на Мойке», перед задержанием мужчина успел бросить ко входу два «коктейля Молотова».

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При задержании он рассказал сотрудникам полиции, что две недели общался с пользователем WhatsApp (принадлежит компании Meta, признана экстремистской и запрещена в России), который представился «сотрудником ФСБ Колесниковым». Он и уговорил своего собеседника напасть на здание. По утверждению «сотрудника ФСБ», «провокация» нужна была, чтобы получить доступ к документам, которые якобы отправляются на Украину.

Поджоги военкоматов в российских регионах происходят с начала военных действий на Украине. После объявления 21 сентября частичной мобилизации такие случаи участились. По этой причине Росгвардия усилила охрану зданий военкоматов. В Генштабе предупреждали, что поджоги будут расцениваться как теракты или публичные призывы к террористической деятельности.

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Татьяна Зыкина Татьяна Зыкина
Санкт-Петербург поджог военкомат
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