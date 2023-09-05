В Петербурге около здания военкомата сработала самодельная бомба

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Самодельное взрывное устройство было заложено около дома № 5 на улице Крупской в Санкт-Петербурге, сообщили РБК в пресс-службе администрации Невского района города. По данным сервиса «2ГИС», в корпусе Б этого дома расположен Военный комиссариат Санкт-Петербурга.

На место, где обнаружили взрывчатку, приехала следственно-оперативная группа. Пожара и пострадавших, по данным администрации, нет.

В пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области отказались от комментария РБК.

«Сработало самодельное взрывное устройство. Около дома 5 по улице Крупской. Пострадавших и возгорания нет, работает следственно-оперативная группа», — рассказал источник ТАСС в районной администрации.

Ранее телеграм-канал Mash сообщил, что около военкомата на улице Крупской в Санкт-Петербурге произошел взрыв. Канал утверждал, что в будке, где оставляют мусор, сработало взрывное устройство, похожее на самодельное. После произошедшего район близ военкомата оцепила полиция, сообщал Mash.

О том, что перед военкоматом сработало самодельное взрывное устройство, пишет и SHOT. Взрывчатка, по данным канала, была начинена 150 граммами пороха и радиомодулем. Около 10:00 она взорвалась в вентиляционной шахте, которая ведет к заброшенному бомбоубежищу, утверждает SHOT. Такие же данные приводит Baza.

После начала частичной мобилизации в сентябре 2022 года в России участились попытки поджога военкоматов. В начале августа в Петербурге военкоматы пытались поджечь трижды за два дня. В середине того же месяца суд арестовал 24-летнего Давронбека Юлдошева за попытку поджога военного комиссариата. Мужчину обвиняют в покушении на совершение теракта в составе группы лиц по предварительному сговору (ч. 1 ст. 30 и п. «а» ч. 2 ст. 205 УК), ему грозит до 15 лет лишения свободы.

Росгвардия усилила охрану зданий военкоматов из-за участившихся попыток поджога. В МВД полагают, что значительную часть поджогов граждане совершают под влиянием телефонных мошенников.