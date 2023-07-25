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Захарова обвинила США, Британию и ЕС в оплате ударов по Крымскому мосту

Захарова обвинила США, Великобританию и ЕС в оплате ударов по Крымскому мосту
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС
Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС

Удары украинской стороны по Крымскому мосту в дальнейшем будут оплачивать западные союзники Киева, считает официальный представитель МИДа Мария Захарова.

Об этом она написала в своем телеграм-канале.

В начале поста Захарова привела высказывание министра обороны Украины Алексея Резникова, что Киев продолжит нанесение ударов по мосту.

«А США, Британия вместе с ЕС будут это оплачивать», — продолжила она эту новость.

Ранее в интервью CNN Резников заявил, что Украина продолжит наносить удары по Крыму и Крымскому мосту в целях снижения российской обороноспособности и «спасения жизней украинцев».

Журналист спросил у него, желает ли Украина навсегда вывести мост из строя. Резников в ответ пояснил, что разрушение логистических линий — «нормальная тактика», это должно помешать перевозке боеприпасов, топлива и продовольствия. Отвечая на вопрос, планируют ли ВСУ усилить атаки на Черноморский флот, министр также не исключил такой возможности.



Власти Крыма с начала военной операции России регулярно сообщают о попытках украинской стороны нанести удары беспилотниками по важным объектам.

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17 июля, в день нанесения по Крымскому мосту последнего удара, который в Москве назвали терактом, зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что международные санкции, увещевания и запугивания не работают в случае с террористами и для борьбы с ними нужно применять «только язык силы», «персональные и совсем не гуманные методы».

«Поэтому надо взрывать их собственные дома и дома их родственников. Искать и ликвидировать их подельников, отказываясь от пресной идеи судебного процесса над ними», — написал Медведев в телеграм-канале.

Теги
«Крымский мост» Мария Захарова Украина
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