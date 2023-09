Сын Байдена подал в суд на бывшего адвоката Трампа за утечку компромата

Хантер Байден (Фото: Drew Angerer / Getty Images)

Хантер Байден, сын президента США Джо Байдена, подал иск к бывшему адвокату 45 президента США Дональда Трампа Рудольфу Джулиани по обвинению в нарушении закона о конфиденциальных данных, пишет The New York Times. В иске речь идет о публикации личных сообщений c ноутбука Байдена-младшего, который он оставил в ремонтной мастерской в Делавэре перед президентскими выборами 2020 года.

В иске, поданном во вторник в федеральный суд Лос-Анджелеса, говорится, что Джулиани и его бывший адвокат Роберт Костелло «несут главную ответственность за полное уничтожение частной жизни сына президента Байдена».

«В течение многих лет ответчики занимались поиском, взломом, фальсификацией, копированием, распространением приватных данных, взятых или украденных с устройств или платформ хранения истца», — говорится в документе.

Хантер Байден также обвинил Джулиани в компьютерном мошенничестве и незаконном доступе к частному компьютеру или сети с целью обмана, причинения вреда или совершения преступления. В иске не называется точная сумма, которой добивается сын президента Байдена от ответчиков. Известно только, что она превышает $75 тыс., отмечает издание.

Сведения с ноутбука Хантера Байдена попали к Джулиани, они активно использовались республиканцами в политических компаниях.

Джулиани рассказал, что в ноутбуке были не только непристойные фотографии, подтверждающие наркотическую зависимость Байдена-младшего и его связи с несовершеннолетними девушками, но и множество электронных писем и текстовых сообщений, описывающих зарубежные деловые контакты и семейные дела Байденов.

В 2020 году газета New York Post сообщила, что Хантер Байден познакомил своего отца, который тогда был вице-президентом США, с топ-менеджером украинской энергокомпании Burisma Вадимом Пожарским, а через год Джо Байден оказал давление на власти Украины, чтобы те приостановили расследование деятельности компании и уволили генпрокурора Виктора Шокина. Сам Байден-младший был членом совета директоров Burisma.

Сейчас Хантер Байден находится под следствием. Его обвиняют в незаконном владении оружием и неуплате налогов.