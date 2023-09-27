 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика ,  
0 

Сын Байдена подал в суд на бывшего адвоката Трампа за утечку компромата

Хантер Байден подал иск к бывшему адвокату Трампа за слив персональных данных
Хантер Байден
Хантер Байден (Фото: Drew Angerer / Getty Images)

Хантер Байден, сын президента США Джо Байдена, подал иск к бывшему адвокату 45 президента США Дональда Трампа Рудольфу Джулиани по обвинению в нарушении закона о конфиденциальных данных, пишет The New York Times. В иске речь идет о публикации личных сообщений c ноутбука Байдена-младшего, который он оставил в ремонтной мастерской в Делавэре перед президентскими выборами 2020 года.

В иске, поданном во вторник в федеральный суд Лос-Анджелеса, говорится, что Джулиани и его бывший адвокат Роберт Костелло «несут главную ответственность за полное уничтожение частной жизни сына президента Байдена».

«В течение многих лет ответчики занимались поиском, взломом, фальсификацией, копированием, распространением приватных данных, взятых или украденных с устройств или платформ хранения истца», — говорится в документе.

Хантер Байден также обвинил Джулиани в компьютерном мошенничестве и незаконном доступе к частному компьютеру или сети с целью обмана, причинения вреда или совершения преступления. В иске не называется точная сумма, которой добивается сын президента Байдена от ответчиков. Известно только, что она превышает $75 тыс., отмечает издание.

Сведения с ноутбука Хантера Байдена попали к Джулиани, они активно использовались республиканцами в политических компаниях.

Джулиани рассказал, что в ноутбуке были не только непристойные фотографии, подтверждающие наркотическую зависимость Байдена-младшего и его связи с несовершеннолетними девушками, но и множество электронных писем и текстовых сообщений, описывающих зарубежные деловые контакты и семейные дела Байденов.

Читайте на РБК Pro
Открыть счет и компанию в ОАЭ стало сложно. Как обойти риски
Как новая нейросеть HeyGen может отменить в мире все языковые барьеры
Как стать счастливым: методика «Колесо жизни»
Плохой сценарий: сможет ли забастовка в Голливуде погубить Disney

В 2020 году газета New York Post сообщила, что Хантер Байден познакомил своего отца, который тогда был вице-президентом США, с топ-менеджером украинской энергокомпании Burisma Вадимом Пожарским, а через год Джо Байден оказал давление на власти Украины, чтобы те приостановили расследование деятельности компании и уволили генпрокурора Виктора Шокина. Сам Байден-младший был членом совета директоров Burisma.

Сейчас Хантер Байден находится под следствием. Его обвиняют в незаконном владении оружием и неуплате налогов.

Теги
Персоны
Хантер Байден Рудольф Джулиани суд США
Джозеф Байден фото

Джозеф Байден

политик, президент США

20 ноября 1942 года
Материалы по теме
Байден заявил, что его сын Хантер «не сделал ничего плохого»
Политика
Спецпрокурор не исключил, что Хантер Байден предстанет перед судом
Политика
Работу сына Байдена Хантера на его выставке оценили в $225 тыс.
Бизнес
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 27 сентября
EUR ЦБ: 101,99 (-0,26) Инвестиции, 26 сен, 16:34 Курс доллара на 27 сентября
USD ЦБ: 96,24 (+0,09) Инвестиции, 26 сен, 16:34
Путин предоставил российское гражданство канадскому хоккеисту Спорт, 15:32
Сергей Собянин назначил новое правительство Москвы Политика, 15:32
Российских киберспортсменов лишили $200 тыс. призовых из-за гражданства Спорт, 15:32
В 35 городах России началась эпидемия гриппа и ОРВИ Общество, 15:31
Совет ЕЭК продлил повышенный лимит беспошлинных онлайн-покупок Экономика, 15:20
Четвертая страна Европы решила бойкотировать матчи с российскими юниорами Спорт, 15:15
Шойгу доложили об увеличении производства высокоточных ракет в два раза Политика, 15:10
Знакомьтесь, «Технологии»
Новый раздел РБК Pro поможет подготовиться к любым вызовам цифрового будущего
Перейти
В Калининграде назвали бредом предложение Эстонии переименовать город Политика, 15:04
Военная операция на Украине. Главное Политика, 15:02
Какие проекты двигают Россию к углеродной нейтральности РБК и ДПиООС, 15:02
В JPMorgan предсказали новый рекорд по S&P500 в середине 2024 года Инвестиции, 15:01
Поместье барабанщика Rolling Stones выставили на продажу за £7,95 млн Недвижимость, 14:58
Сурков предрек России, США и Европе объединение в «Великий Север» Политика, 14:56
Польша присоединилась к Англии в бойкоте матчей российских юниоров Спорт, 14:43