Адвокат Трампа сообщил о фото подростков на компьютере сына Байдена

Рудольф Джулиани (Фото: Chip Somodevilla / Getty Images)

Адвокат президента США Дональда Трампа Рудольф Джулиани заявил, что на ноутбуке сына кандидата в президента Джо Байдена Хантера найдены фотографии несовершеннолетних девушек. Об этом защитник главы государства сообщил в эфире телеканала Newsmax TV.

Джулиани подчеркнул, что передал найденные им материалы в полицию штата Делавэр.

В ходе беседы с ведущим телеканала Джулиани также продемонстрировал скриншот из переписки Хантера Байдена с его отцом, в котором молодой человек рассказывал о конфликте со своей сводной сестрой. Как рассказал Джулиани, девушка обвинила Байдена-младшего в том, что он, будучи обнаженным, разговаривал по FaceTime с 14-летней девочкой. Согласно представленным сообщениям, сама девочка позднее отрицала факт общения.

Кроме того, в ходе переписки Хантер упомянул, что у потребляет наркотики.