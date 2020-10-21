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Адвокат Трампа сообщил о фото подростков на компьютере сына Байдена

Рудольф Джулиани
Рудольф Джулиани (Фото: Chip Somodevilla / Getty Images)

Адвокат президента США Дональда Трампа Рудольф Джулиани заявил, что на ноутбуке сына кандидата в президента Джо Байдена Хантера найдены фотографии несовершеннолетних девушек. Об этом защитник главы государства сообщил в эфире телеканала Newsmax TV.

Джулиани подчеркнул, что передал найденные им материалы в полицию штата Делавэр.

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В ходе беседы с ведущим телеканала Джулиани также продемонстрировал скриншот из переписки Хантера Байдена с его отцом, в котором молодой человек рассказывал о конфликте со своей сводной сестрой. Как рассказал Джулиани, девушка обвинила Байдена-младшего в том, что он, будучи обнаженным, разговаривал по FaceTime с 14-летней девочкой. Согласно представленным сообщениям, сама девочка позднее отрицала факт общения.

Кроме того, в ходе переписки Хантер упомянул, что у потребляет наркотики.

Впервые о компрометирующих данных на ноутбуке Байдена-младшего сообщила газета The New York Post. По данным издания, из компьютера во время ремонта был извлечен жесткий диск и передан ФБР.

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В файлах ноутбука была найдена переписка по электронной почте в мае 2014 года, согласно которой, Хантер представил своего отца — вице-президента США — украинскому бизнесмену Вадиму Пожарскому из компании Burisma. В это время Байден-младший входил в совет директоров украинской компании.

По словам Трампа и его сторонников, Хантер Байден использовал ресурсы своего отца, чтобы уволить генерального прокурора Украины, который вел расследование против Burisma. Сам Байден-младший говорил, что никогда не обсуждал с отцом свой бизнес.

Президентские выборы в США пройдут 3 ноября. Трамп выступает на них кандидатом от республиканцев, а Джо Байден баллотируется от Демократической партии.

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