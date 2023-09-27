Мэр Варшавы фразой «понесло» отреагировал на слова Зеленского про Польшу

Мэр Варшавы Тшасковский: Зеленского понесло, когда он говорил про Польшу

Рафал Тшасковский (Фото: Omar Marques / Getty Images)

Президента Украины Владимира Зеленского «понесло», когда он выступал на Генассамблее ООН, заявил в эфире телеканала Polsat мэр Варшавы Рафал Тшасковский.

«Дошло до очень печальной ситуации. Конечно, Владимир Зеленский преувеличил. <...> Его понесло. Он не должен был говорить таких слов», — сказал он (цитата по PAP).

Тшасковский отметил, что «благодаря усилиям польских граждан мы приняли миллионы беженцев c Украины». По его словам, Польша была ценным союзником и «зерновой вопрос можно было бы решить спокойно, в кабинетах, заботясь об интересах польских фермеров и сотрудничая с Еврокомиссией и Украиной».

ЕК в мае ввела временный запрет на ввоз украинского зерна в Болгарию, Венгрию, Польшу, Румынию и Словакию после жалоб местных фермеров на дешевую украинскую продукцию, которая наводнила рынки. В сентябре эмбарго истекло, однако Польша, Венгрия и Словакия решили продлить его в одностороннем порядке.

Украина подала иски во Всемирную торговую организацию (ВТО) против этих трех стран.

Во время выступления в Генассамблее ООН 20 сентября Зеленский заявил, что «некоторые страны Евросоюза симулируют солидарность, косвенно поддерживая Россию», устраивая «политический театр, делая из зерна триллер». Президент не назвал конкретные государства, но после его речи МИД Польши вызвал посла Украины в Варшаве Василия Зварыча и выразил ему решительный протест в связи со словами Зеленского.

Премьер-министр Матеуш Моравецкий потребовал от украинского лидера больше никогда не оскорблять народ Польши. «Я хочу сказать президенту Украины Владимиру Зеленскому, чтобы он никогда больше не оскорблял поляков, как он это сделал недавно во время своего выступления в ООН. Поляки никогда этого не допустят», — подчеркнул Моравецкий.