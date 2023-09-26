VK перерегистрировался с Виргинских островов в Калининградскую область

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Холдинг VK сменил юрисдикцию с Британских Виргинских островов на специальный административный район (САР) на острове Октябрьский в Калининградской области. Соответствующая запись появилась в реестре района 26 сентября.

«Международная компания публичное акционерное общество «ВК» была включена в реестр участников специального административного района на территории острова Октябрьский, Калининградская область», — говорится в реестре.

Холдинг VK, который владеет в том числе соцсетью «ВКонтакте», продолжит деятельность в САР в качестве международной компании публичного акционерного общества (МКПАО).

Совет директоров VK одобрил возможность ее перерегистрации в российскую юрисдикцию еще в феврале. В августе акционеры и совет директоров компании приняли решение о прекращении ее деятельности на Британских Виргинских островах и перерегистрации.

Решение перерегистрировать холдинг в VK объяснили тем, что подавляющее большинство его активов «базируется и приносит выручку в России». Также там сослались на «передовую практику публичных компаний по выходу из иностранных офшорных юрисдикций».

В августе также были приняты решения о делистинге глобальных депозитарных расписок (GDR) и еврооблигаций компании с Лондонской фондовой биржи и о первичном листинге акций компании на Московской бирже. В VK тогда заявили о невозможности раскрытия нормативных новостей на Лондонской фондовой бирже, а также о фактической приостановке торгов GDR компании на этой площадке c 3 марта 2022 года. Листинг и торги GDR на Лондонской фондовой бирже были прекращены 12 сентября.

Как пояснил представитель VK, после регистрации компании в качестве МКПАО ее GDR, находящиеся в российской инфраструктуре, будут автоматически конвертированы в обыкновенные акции. Порядок и сроки такой конвертации будут определены советом директоров Банка России. Держатели GDR внутри иностранной инфраструктуры смогут воспользоваться принудительной конвертацией.