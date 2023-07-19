Минфин предложил новые налоговые льготы компаниям в «русских офшорах»

Минфин предложил расширить возможности компаний, переехавших в специальные административные районы («русские офшоры»). В частности, они могут получить новые льготы по налогам, в том числе при уплате в их адрес дивидендов

Мост на остров Русский (Фото: Сергей Бобылев / ТАСС)

Минфин предложил перечень налоговых изменений, которые расширят возможности компаний при переезде в «русские офшоры» на островах Октябрьский и Русский. Документ разработан как поправки к законопроекту о налоговых льготах для резидентов специальных административных районов (САРов), ранее внесенному группой сенаторов и принятому в первом чтении в мае. РБК ознакомился с текстом поправок.

Документ рассмотрен на площадке аппарата правительства, сообщил источник РБК, близкий к кабмину. РБК направил запрос в Минфин.

Предложенные министерством поправки можно поделить на две группы. Первая уточняет порядок получения статуса международной холдинговой компании (МХК) для получения преференций режима САР. Вторая устанавливает новые налоговые льготы для резидентов со статусом МХК. В частности, расширяется круг организаций, имеющих право на освобождение от налога на имущество, расположенное за рубежом, а также на применение нулевой ставки подоходного налога на дивиденды от иностранных организаций.

Возможность переехать в «русские офшоры» существует с 2018 года. Изначально зарегистрироваться в специальных административных районах на островах Октябрьский в Калининградской области и Русский в Приморском крае могли только иностранные компании. При выполнении ряда условий они получали статус международных холдинговых компаний (МХК), который дает право на получение налоговых льгот. К преференциям от применения режима относятся в том числе нулевой налог на полученные дивиденды при условии владения в капитале выплачивающей их компании (российской или иностранной) от 15% и нулевой налог на доходы от продажи акций/долей в российских или иностранных компаниях. На фоне антироссийских санкций для поддержки отечественного бизнеса власти приняли нормы, позволяющие получить статус МХК и российским компаниям, «прописанным» в спецрайонах.

Одна из поправок касается применения для целей налогообложения в России черного списка офшоров, составляемого Минфином. Нулевую ставку налога на дивиденды можно использовать, только если их плательщик — иностранная компания, не зарегистрирована в стране из этого перечня Минфина (официально — «перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны)»).

До антироссийских санкций 2022 года в черный список входили около 40 юрисдикций, в основном офшорных, но теперь он увеличился более чем вдвое за счет недружественных стран. С 1 июля их количество возросло до 91 (были включены страны Евросоюза, Великобритания, Швейцария, США, Канада, Япония, Южная Корея, Сингапур, Тайвань, Австралия, Новая Зеландия).

Новая поправка предусматривает фиксацию для целей налогообложения дивидендов в САР списка по состоянию на 1 марта 2022 года, то есть до масштабного пополнения его недружественными государствами. В таком виде перечень можно будет применять до конца 2026 года. «Это даст возможность продолжать применять существующую ставку 0% при получении международной холдинговой компанией дивидендов от иностранной организации, даже если после 1 марта 2022-го государство постоянного местонахождения было включено в список офшорных юрисдикций Минфина», — отмечает партнер BGP Litigation Павел Кондуков.

Впрочем, на практике это изменение может не иметь значительного эффекта, ведь из-за санкций получение денежных средств из недружественных стран в Россию затруднено, добавляет эксперт.

Новые правила для получения преференций

Поправки также уточняют условия для приобретения статуса МХК резидентом «русского офшора».

В частности, продлевается право предоставления документов и сведений (финансовая отчетность, аудиторское заключение) для МХК, зарегистрированных в САР до конца 2023 года вместо конца 2022 года.

Для международных компаний, зарегистрированных в порядке редомициляции иностранных структур в САР до 1 марта 2022 года, отменяется условие, по которому на 1 марта 2022 года должна сохраниться доля хотя бы в 75% прямого/косвенного участия контролирующих лиц (то есть доля за этот период, согласно поправке, может измениться как угодно).

Среди поправок есть норма, потенциально ограничивающая переезд российских компаний в САР (такое право отечественные компании получили в 2022 году). Она коснется организаций, которые переезжают в спецрайоны из городов федерального значения (Москвы, Санкт-Петербурга и Севастополя).

По действующему законодательству беспрепятственно не могут переехать в «русские офшоры» компании, которые приносят в бюджеты регионов долю налога на прибыль более 1%, — местные власти могут их не отпустить. Предложенные Минфином изменения снижают пороговое значение доли поступлений налога на прибыль с 1 до 0,1%. В этом случае региональные власти могут направить возражения относительно приобретения компанией статуса МХК. «Эту поправку можно трактовать как ограничение, но, очевидно, оно вводится исходя из более высокого уровня платежей по налогу на прибыль в этих субъектах по сравнению с суммами в других регионах», — поясняет старший юрист практики «структурный и налоговый консалтинг» юридической компании «Лемчик, Крупский и партнеры» Альбина Нурушева.

Дополнительные налоговые льготы

Законопроект предусматривает расширение круга организаций, имеющих право на освобождение от налога на имущество, расположенного «за пределами территории» России и используемого при реализации проектов по геологическому изучению, разведке, добыче полезных ископаемых. Сейчас такую возможность получают только международные компании (МК), а поправки предлагают заменить формулировку на МХК. Последними могут признаваться и международные компании, перерегистрировавшиеся из иностранных, и российские организации, переехавшие в САР из другого региона.

Кондуков считает эту поправку потенциально востребованной для российских нефтегазовых компаний. «Эта поправка может быть актуальна для российских нефтегазовых компаний, осуществляющих деятельность на континентальном шельфе, исключительной экономической зоне или в российском секторе дна Каспийского моря», — говорит он (согласно Конституции, континентальный шельф и исключительная экономическая зона не относятся к территории России). Либо, например, российская компания из САР сдала в аренду имущество за рубежом своей «дочке» или представительству для использования в зарубежном проекте, хотя данное имущество числится на балансе российской организации, предполагает эксперт.