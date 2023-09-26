Осужденный за госизмену Иван Сафронов оказался в туберкулезной больнице

Иван Сафронов (Фото: Андрей Васильев / ТАСС)

Осужденный по делу о госизмене бывший журналист «Коммерсанта» и «Ведомостей» Иван Сафронов находится в туберкулезной больнице Красноярского края, сообщил телеграм-канал «Свободу Сафронову!», созданный его соратниками.

По информации телеграм-канала, 12 сентября журналиста вывезли из ИК-7 в селе Арейское в транзитно-пересыльный пункт. Оттуда, как ожидалось, он должен был отправиться в ИК-15 в Норильск. Однако 15 сентября Сафронова отправили не в колонию, а в Краевую туберкулезную больницу, где он находится до сих пор, сообщает канал.

В больнице у журналиста взяли образец крови, ему сделали ЭКГ и флюорографию. Обследование показало, что осужденный «абсолютно здоров», сейчас он находится в одиночной палате приемного отделения, сказано в сообщении.

После того как Сафронова поместили в больницу, к нему на свидание прилетела семья. Встречу, как утверждает канал, согласовали еще в колонии, однако в свидании родственникам отказали, так как Сафронов «поставлен на этап».

В письме журналиста, которое опубликовал канал, Сафронов пишет, что не знает причин, по которым его отправили в ИК-15 с остановкой в туберкулезной больнице. «Со мной все в порядке, со здоровьем — тоже», — написал он.

Адвокат Ивана Сафронова Дмитрий Катчев в разговоре с РБК подтвердил информацию, что журналиста отправили в туберкулезную больницу Красноярского края.

«Она там одна — Краевая туберкулезная больница № 1 Красноярского края. Это фсиновская. Иван абсолютно здоров. Это непонятная история. Он сначала был в транзитно-пересыльном пункте, оттуда его отправили в КТБ-1, хотя обещали отправить в Норильск. Абсолютно нет никаких предположений, куда его дальше повезут. Более того, сотрудники [медицинского] учреждения тоже не совсем понимают, что он там делает. Я был у Ивана на той неделе. Я его там и навещал, в краевой больнице», — сообщил Катчев.

РБК направил запрос в пресс-службу ГУФСИН России по Красноярскому краю.

Сафронов — бывший журналист «Коммерсанта» и «Ведомостей», экс-советник по информационной политике главы «Роскосмоса». В сентябре 2022 года Мосгорсуд приговорил его к 22 годам лишения свободы по делу о госизмене. В мае Сафронов обжаловал приговор в Верховном суде, но суд оставил его без изменений.

По версии ФСБ, в 2012 году журналиста завербовали спецслужбы Чехии, а в 2017 году он передал секретные сведения «о военно-техническом сотрудничестве России с одним из североафриканских государств и действиях российских ВС на Ближнем Востоке». Конечным получателем этих данных спецслужба называла США. СК утверждает, что Сафронов получил за информацию $248.

Адвокаты журналиста не раз подчеркивали, что в материалах дела нет гостайны. Сафронов не признал вину и дважды отказывался от сделки со следствием. Он считает, что уголовное преследование связано с его журналистской работой.