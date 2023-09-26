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Находящегося в СИЗО Кагарлицкого оштрафовали из-за плашки иноагента

Суд оштрафовал Кагарлицкого на 40 тыс. руб. за отсутствие плашки иноагента
Борис Кагарлицкий
Борис Кагарлицкий (Фото: Владимир Гердо / ТАСС)

Савеловский суд Москвы оштрафовал на 40 тыс. руб. социолога Бориса Кагарлицкого (признан иностранным агентом в России) за нарушения правил деятельности иностранного агента, сообщили РБК в пресс-службе суда.

«Кагарлицкий признан виновным в совершении правонарушения, предусмотренного ч. 4 ст. 19.34 КоАП РФ, ему назначено наказание в виде административного штрафа в размере 40 тыс. руб.», — пояснили в пресс-службе.

Статья 19.34 гласит о нарушениях, связанных с деятельностью иностранного агента. В пункте 4 запрещается публикация материалов в СМИ и сети Интернет без указания на то, что они связаны с деятельностью иноагента или были созданы им. Материалы должны быть отмечены специальной маркировкой.

Против Кагарлицкого ФСБ возбудила уголовное дело об оправдании терроризма. 26 июля 2023 года суд в Коми по ходатайству ФСБ заключил Кагарлицкого под стражу на два месяца по обвинению в призывах к терроризму. Затем Сыктывкарский городской суд продлил его содержание еще на два месяца, до 24 ноября.

В мае 2022 года Минюст внес Кагарлицкого в реестр иностранных агентов. В августе 2023 года Росфинмониторинг внес социолога в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму.

Борис Кагарлицкий — российский социолог и политолог, преподаватель «Шанинки» (Московская высшая школа социальных и экономических наук). Прежде на сайте вуза говорилось, что в 1982–1983 годах он был политзаключенным, но к 28 июля страница о нем исчезла с сайта университета. Его арестовывали по диссидентскому «делу молодых социалистов», Кагарлицкого обвиняли в антисоветской пропаганде.

В 2012 году к Кагарлицкому пришли с обысками по «болотному делу», а в 2021-м арестовали на десять суток по ч. 2 ст. 20.2 КоАП (организация либо проведение публичного мероприятия без подачи в установленном порядке уведомления о его проведении).

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Теги
иноагент социолог Савеловский суд штраф новости
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