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Кагарлицкого внесли в список террористов и экстремистов

Росфинмониторинг внес социолога Бориса Кагарлицкого в список террористов и экстремистов
Росфинмониторинг внес социолога в список причастных к экстремистской деятельности или терроризму, ранее его арестовали по делу о призывах к терроризму. Кагарлицкий также признан иноагентом
Борис Кагарлицкий
Борис Кагарлицкий (Фото: Наталия Казаковцева / ТАСС)

Росфинмониторинг внес социолога Бориса Кагарлицкого (признан иностранным агентом) в список причастных к экстремистской деятельности или терроризму, следует из перечня ведомства.

По закону внесенные в этот список лишаются возможности пользоваться банковскими услугами, в том числе открывать счета в банках, использовать деньги на банковских счетах. Попадание в него означает, что против этих лиц возбуждены дела по «экстремистским» и «террористическим» статьям Уголовного кодекса России.

26 июля суд в Коми по ходатайству ФСБ заключил Кагарлицкого под стражу на два месяца по обвинению в призывах к терроризму. Против него возбуждено уголовное дело об оправдании терроризма в Сети (ч. 2 ст. 205 УК), ему грозит до пяти лет тюремного заключения.

Дело связано с постом о взрыве на Крымском мосту в октябре 2022 года, пояснил РБК адвокат социолога Сергей Ерохов. По словам Ерохова, его подзащитный никогда не поддерживал и не оправдывал терроризм. Целью выступлений Кагарлицкого он назвал «попытку показать реальные проблемы, с которыми сталкивается российское государство».

Борис Кагарлицкий — российский социолог и политолог, преподаватель «Шанинки» (Московская высшая школа социальных и экономических наук). Прежде на сайте вуза говорилось, что в 1982–1983 годах он был политзаключенным, но к 28 июля страница о нем исчезла с сайта университета. Его арестовывали по диссидентскому «делу молодых социалистов», Кагарлицкого обвиняли в антисоветской пропаганде.

В 2012 году к Кагарлицкому пришли с обысками по «болотному делу», а в 2021-м арестовали на десять суток по ч. 2 ст. 20.2 КоАП (организация либо проведение публичного мероприятия без подачи в установленном порядке уведомления о его проведении).

В реестр иностранных агентов Кагарлицкий попал прошлой весной. Профессор выражал уверенность, что новый статус никак не повлияет на его работу.

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Теги
Елена Чернышова
Борис Кагарлицкий Росфинмониторинг обвинение в терроризме
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