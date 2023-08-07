Кагарлицкого внесли в список террористов и экстремистов

Росфинмониторинг внес социолога в список причастных к экстремистской деятельности или терроризму, ранее его арестовали по делу о призывах к терроризму. Кагарлицкий также признан иноагентом

Борис Кагарлицкий (Фото: Наталия Казаковцева / ТАСС)

Росфинмониторинг внес социолога Бориса Кагарлицкого (признан иностранным агентом) в список причастных к экстремистской деятельности или терроризму, следует из перечня ведомства.

По закону внесенные в этот список лишаются возможности пользоваться банковскими услугами, в том числе открывать счета в банках, использовать деньги на банковских счетах. Попадание в него означает, что против этих лиц возбуждены дела по «экстремистским» и «террористическим» статьям Уголовного кодекса России.

26 июля суд в Коми по ходатайству ФСБ заключил Кагарлицкого под стражу на два месяца по обвинению в призывах к терроризму. Против него возбуждено уголовное дело об оправдании терроризма в Сети (ч. 2 ст. 205 УК), ему грозит до пяти лет тюремного заключения.

Дело связано с постом о взрыве на Крымском мосту в октябре 2022 года, пояснил РБК адвокат социолога Сергей Ерохов. По словам Ерохова, его подзащитный никогда не поддерживал и не оправдывал терроризм. Целью выступлений Кагарлицкого он назвал «попытку показать реальные проблемы, с которыми сталкивается российское государство».