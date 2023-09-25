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Конфликт Армении и Азербайджана ,  
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Алиев и Эрдоган заложили фундамент газопровода из Турции в Нахичевань

Алиев и Эрдоган заложили фундамент газопровода из турецкого Ыгдыра в Нахичевань
Сюжет
Конфликт Армении и Азербайджана
Ильхам Алиев и Реджеп Тайип Эрдоган (справа налево)
Ильхам Алиев и Реджеп Тайип Эрдоган (справа налево) (Фото: president.az)

Алиев и Эрдоган заложили фундамент газопровода из Турции в Нахичевань
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Президенты Азербайджана и Турции Ильхам Алиев и Реджеп Тайип Эрдоган приняли участие в закладке газопровода из турецкого Ыгдыра в город Нахичевань. Об этом говорится на сайте азербайджанского президента.

Президент Эрдоган находится с официальным визитом в Нахичевани. Это первый визит турецкого лидера в Азербайджан после «антитеррористической операции», которую Баку провел в Нагорном Карабахе 19 августа.

После церемонии закладки газопровода главы государств подписали документы и провели пресс-конференцию.

Ранее турецкий телеканал NTV Haber сообщил, что Алиев и Эрдоган планируют обсудить разоружение армянских вооруженных формирований (Азербайджан требовал разоружить формирования в Нагорном Карабахе. — РБК). Также на повестке дня стоит обсуждение Зангезурского коридора — дороги, которая соединяет Нахичевань и Азербайджан через Сюникскую область Армении. Коридор должен был заработать после подписания трехстороннего соглашения в ноябре 2020 года, но сообщение по нему не открыли.

19 сентября Азербайджан начал «антитеррористическую» операцию в Нагорном Карабахе, назвав причиной стягивание армянских частей у границы.

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Премьер-министр Армении Никол Пашинян отказался вмешиваться в ситуацию. Еще весной он заявлял о готовности признать Карабах частью Азербайджана при условии соблюдения прав и безопасности армянского населения.

Спустя сутки после начала операции власти Нагорного Карабаха согласились на прекращение огня, разоружение и роспуск своих вооруженных сил и обсуждение с Баку реинтеграции региона.

Обострение конфликта и артобстрелы в Нагорном Карабахе. Фоторепортаж
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Фото:oldhike / ТАСС

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Азербайджан Турция газопровод Ильхам Алиев Реджеп Тайип Эрдоган
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Реджеп Тайип Эрдоган

политик, президент Турции

26 февраля 1954 года
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