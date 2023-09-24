Эрдоган посетит Нахичевань по приглашению Алиева

Реджеп Тайип Эрдоган и Ильхам Алиев (Фото: resident.az)

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган по приглашению президента Азербайджана Ильхама Алиева 25 сентября посетит Нахичеванскую Автономную Республику (НАР), передает NTV Haber. Нахичевань — эксклав, отделенный от остального Азербайджана территорией Армении.

По данным телеканала, главы государств обсудят вопрос разоружения армянских группировок (издание не уточняет, о каких группировках речь, Азербайджан требовал разоружить формирования в Нагорном Карабахе. — РБК). Также в повестке дня стоит обсуждение зангезурского коридора — дороги, которая соединяет Нахичевань и Азербайджан через Сюникскую область Армении. Коридор должен был заработать после подписания трехстороннего соглашения в ноябре 2020 года, но сообщение по нему не открыли.

Накануне глава МИД Армении Арарат Мирзоян заявил, что Азербайджан продвигает «коридорную логику», направленную на подрыв суверенитета и территориальной целостности Армении, когда говорит о планах восстановить зангезурский коридор.





19 сентября Азербайджан начал «антитеррористическую» операцию в Нагорном Карабахе, назвав причиной стягивание армянских военных вдоль границы.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян отказался вмешиваться в ситуацию. Еще весной он заявлял о готовности признать Карабах частью Азербайджана при условии соблюдения прав и безопасности армянского населения.

Спустя сутки после начала операции власти Нагорного Карабаха согласились на прекращение огня, разоружение и роспуск своих вооруженных сил и обсуждение с Баку вопроса о реинтеграции региона.

Накануне Алиев заявил о благоприятных условиях для мирного договора с Арменией: была создана рабочая группа для решения социальных, гуманитарных, экономических и инфраструктурных вопросов в регионе.