Развожаев сообщил об уцелевшей после атаки на Севастополь иконе
После атаки Украины на штаб Черноморского флота в Севастополе уцелела икона адмирала Федора Ушакова, сообщил губернатор города Михаил Развожаев в телеграм-канале.
По его словам, икона находилась в здании штаба, когда украинские военные нанесли по нему ракетный удар.
«Накануне отец Сергий мне написал, что деревянная рама полностью сгорела, а образ святого, написанный на дереве, уцелел и не тронут огнем после атаки ВСУ. Посмотрите сами на фото — какое состояние у иконы. Мы с вами стали свидетелями настоящего чуда!» — заявил Развожаев.
О ракетном ударе ВСУ по штабу Черноморского флота в Севастополе Развожаев сообщил днем 22 сентября. Системы ПВО сбили пять ракет, один военнослужащий при ударе пропал без вести. По сведениям Sky News, украинские войска применили британские ракеты Storm Shadow. Губернатор отмечал, что гражданская инфраструктура штаба не получила повреждений, а находившиеся на улице люди не пострадали.
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