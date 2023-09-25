МИД заявил о планах создать международный трибунал по преступлениям Киева
Россия планирует учредить международный трибунал по военным преступлениям на Украине, заявил посол по особым поручениям МИД России по преступлениям киевского режима Родион Мирошник (ранее был послом ЛНР в Москве) в разговоре с «Известиями».
«Трибунал обязательно будет, и власти украинского режима обязательно понесут за все ответственность, как и командиры, которые отдают преступные приказы, и исполнители этих приказов. Вопрос в том, в какой именно юридической форме это будет реализовано», — сказал Мирошник.
По его словам, эта тема сейчас активно обсуждается как на уровне парламента, так и в экспертных кругах. «Как только будет выработана общая формула его проведения, инициатива будет реализована», — добавил он.
Страны Запада тоже заявляли о планах создания трибунала, но они хотели расследовать действия России на Украине. В ноябре 2022 года с таким предложением выступила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. В Кремле предложение о создании спецтрибунала осудили, отметив, что подобный процесс нелегитимен. «Что касается попыток учредить какие-то трибуналы, они не будут иметь никакой легитимности, не будут нами приняты и будут нами осуждаться», — говорил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.