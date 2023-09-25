МИД заявил о планах создать международный трибунал по преступлениям Киева

Родион Мирошник (Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС)

Россия планирует учредить международный трибунал по военным преступлениям на Украине, заявил посол по особым поручениям МИД России по преступлениям киевского режима Родион Мирошник (ранее был послом ЛНР в Москве) в разговоре с «Известиями».

«Трибунал обязательно будет, и власти украинского режима обязательно понесут за все ответственность, как и командиры, которые отдают преступные приказы, и исполнители этих приказов. Вопрос в том, в какой именно юридической форме это будет реализовано», — сказал Мирошник.

По его словам, эта тема сейчас активно обсуждается как на уровне парламента, так и в экспертных кругах. «Как только будет выработана общая формула его проведения, инициатива будет реализована», — добавил он.

Страны Запада тоже заявляли о планах создания трибунала, но они хотели расследовать действия России на Украине. В ноябре 2022 года с таким предложением выступила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. В Кремле предложение о создании спецтрибунала осудили, отметив, что подобный процесс нелегитимен. «Что касается попыток учредить какие-то трибуналы, они не будут иметь никакой легитимности, не будут нами приняты и будут нами осуждаться», — говорил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.