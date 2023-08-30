МИД ввел должность особого посла по «преступлениям киевского режима»

Родион Мирошник (Фото: Александр Рекун / Global Look Press)

Бывший посол Луганской народной республики в Москве Родион Мирошник назначен послом по особым поручениям по преступлениям киевского режима. Об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Приказом министра иностранных дел России Сергея Лаврова в штат МИД введена должность посла по особым поручениям по преступлениям киевского режима. На этот пост назначен известный государственный и общественный деятель, бывший посол ЛНР в России <...> Родион Валерьевич Мирошник», — сказала Захарова.

Должность создали для совместной работы всех структур власти по «реализации в полной мере принципа неотвратимости наказания и уголовного преследования за совершенные преступления», объяснила Захарова.

Мирошник от имени МИД России будет взаимодействовать с другими федеральными и региональными органами власти, которые занимаются сбором, обобщением информации, правовой оценкой «преступлений киевского режима», а также «готовить доклады на основании расследований по наиболее резонансным преступлениям в отношении мирных граждан, военнопленных, медиков, журналистов, священнослужителей и других лиц».

Мирошник с 1997 по 2004 год занимал должность главы пресс-службы Луганской областной администрации Украины Александра Ефремова. Позже он на год (2005–2006) стал пресс-секретарем лидера Партии регионов Украины Виктора Януковича, который тогда занимал пост премьер-министра. В 2007–2014 годах — депутат Луганского облсовета от «Партии регионов».

С 2015 по 2022 год Мирошник работал представителем ЛНР на переговорах в Контактной группе по мирному урегулированию ситуации на востоке Украины. С 2017 года был советником главы ЛНР Леонида Пасечника по внешним связям. Должность посла ЛНР в России Мирошник занимал с 6 мая по 4 октября 2022 года. Его освободили от должности после вхождения республики в состав России.