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Военная операция на Украине ,  
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МИД ввел должность особого посла по «преступлениям киевского режима»

Лавров назначил Мирошника послом МИДа по особым поручениям по преступлениям Киева
Сюжет
Военная операция на Украине
Родион Мирошник
Родион Мирошник (Фото: Александр Рекун / Global Look Press)

Бывший посол Луганской народной республики в Москве Родион Мирошник назначен послом по особым поручениям по преступлениям киевского режима. Об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Приказом министра иностранных дел России Сергея Лаврова в штат МИД введена должность посла по особым поручениям по преступлениям киевского режима. На этот пост назначен известный государственный и общественный деятель, бывший посол ЛНР в России <...> Родион Валерьевич Мирошник», — сказала Захарова.

Должность создали для совместной работы всех структур власти по «реализации в полной мере принципа неотвратимости наказания и уголовного преследования за совершенные преступления», объяснила Захарова.

Мирошник от имени МИД России будет взаимодействовать с другими федеральными и региональными органами власти, которые занимаются сбором, обобщением информации, правовой оценкой «преступлений киевского режима», а также «готовить доклады на основании расследований по наиболее резонансным преступлениям в отношении мирных граждан, военнопленных, медиков, журналистов, священнослужителей и других лиц».

Мирошник с 1997 по 2004 год занимал должность главы пресс-службы Луганской областной администрации Украины Александра Ефремова. Позже он на год (2005–2006) стал пресс-секретарем лидера Партии регионов Украины Виктора Януковича, который тогда занимал пост премьер-министра. В 2007–2014 годах — депутат Луганского облсовета от «Партии регионов».

С 2015 по 2022 год Мирошник работал представителем ЛНР на переговорах в Контактной группе по мирному урегулированию ситуации на востоке Украины. С 2017 года был советником главы ЛНР Леонида Пасечника по внешним связям. Должность посла ЛНР в России Мирошник занимал с 6 мая по 4 октября 2022 года. Его освободили от должности после вхождения республики в состав России.

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21 февраля 2022 года Россия признала независимость и суверенитет ЛНР и ДНР. На следующий день в российском МИДе заявили об установлении дипломатических отношений с республиками. 30 сентября российский президент Владимир Путин подписал договор о вхождении ЛНР, ДНР, а также Херсонской и Запорожской областей в состав России.

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Сергей Лавров ЛНР Мария Захарова посол
Сергей Лавров фото

Сергей Лавров

дипломат, министр иностранных дел России

21 марта 1950 года
Мария Захарова фото

Мария Захарова

официальный представитель МИД России, директор департамента информации и печати МИДа, дипломат, чиновник

24 декабря 1975 года
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