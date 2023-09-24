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Военная операция на Украине ,  
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В Крыму назвали фейком приказ Аксенова об эвакуации жителей с полуострова

Власти Крыма назвали фейком приказ Аксенова об эвакуации жителей с полуострова
Сюжет
Военная операция на Украине

Распространяемый в социальных сетях приказ главы Крыма Сергея Аксенова об эвакуации жителей с полуострова в связи с «нарастающей угрозой» и «последующим переходом Крыма в юрисдикцию Украины» — фейк, заявил в своем телеграм-канале помощник главы Крыма Олег Крючков.

Он прикрепил скрин группы из телеграм-канала под названием «Крым.Эвакуация», в описании которой говорится, что Аксенов якобы объявил эвакуацию жителей, а места сбора будут публиковаться в группе.

«Очередные вбросы и фейки врага. Ничего нового, просто напоминаем, что доверяем только официальной, информации в СМИ и на верифицированых официальных страницах. Если вас добавили в неизвестный чат — отпишитесь», — написал Крючков в комментарии под скрином.

Он призвал крымчан соблюдать «информационную гигиену».

В марте 2014 года в Крыму и Севастополе прошел референдум, после которого полуостров был присоединен к России. Украина и большинство других стран итоги голосования не признают; российские власти называют этот вопрос закрытым.

С начала российской военной операции на Украине Крым регулярно подвергается обстрелам. В октябре 2022 года на полуострове был введен средний уровень реагирования, позволяющий главам субъектов проводить «отдельные мероприятия по территориальной обороне» и гражданской обороне. 

22 сентября украинская армия ударила по штабу Черноморского флота в Севастополе, там начался пожар. Российские военные сбили семь ракет из десяти запущенных. Один военнослужащий при ударе пропал без вести. Удар был нанесен британскими ракетами Storm Shadow, узнал Sky News.

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Глава Минобороны Сергей Шойгу ранее говорил, что Россия будет наносить «незамедлительные удары по центрам принятия решений» на Украине в случае атак по российской территории, в том числе по Крыму.

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Теги
Крым эвакуация Сергей Аксенов Военная операция на Украине
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