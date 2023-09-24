В Крыму назвали фейком приказ Аксенова об эвакуации жителей с полуострова

Распространяемый в социальных сетях приказ главы Крыма Сергея Аксенова об эвакуации жителей с полуострова в связи с «нарастающей угрозой» и «последующим переходом Крыма в юрисдикцию Украины» — фейк, заявил в своем телеграм-канале помощник главы Крыма Олег Крючков.

Он прикрепил скрин группы из телеграм-канала под названием «Крым.Эвакуация», в описании которой говорится, что Аксенов якобы объявил эвакуацию жителей, а места сбора будут публиковаться в группе.

«Очередные вбросы и фейки врага. Ничего нового, просто напоминаем, что доверяем только официальной, информации в СМИ и на верифицированых официальных страницах. Если вас добавили в неизвестный чат — отпишитесь», — написал Крючков в комментарии под скрином.

Он призвал крымчан соблюдать «информационную гигиену».

В марте 2014 года в Крыму и Севастополе прошел референдум, после которого полуостров был присоединен к России. Украина и большинство других стран итоги голосования не признают; российские власти называют этот вопрос закрытым.



С начала российской военной операции на Украине Крым регулярно подвергается обстрелам. В октябре 2022 года на полуострове был введен средний уровень реагирования, позволяющий главам субъектов проводить «отдельные мероприятия по территориальной обороне» и гражданской обороне.

22 сентября украинская армия ударила по штабу Черноморского флота в Севастополе, там начался пожар. Российские военные сбили семь ракет из десяти запущенных. Один военнослужащий при ударе пропал без вести. Удар был нанесен британскими ракетами Storm Shadow, узнал Sky News.

Глава Минобороны Сергей Шойгу ранее говорил, что Россия будет наносить «незамедлительные удары по центрам принятия решений» на Украине в случае атак по российской территории, в том числе по Крыму.