В Ереване на акциях протеста задержали 98 человек
Полицейские задержали 98 человек на акциях протеста 22 сентября в Ереване, сообщает News.am.
Протестующих задержали за неисполнение законного требования сотрудника полиции, сообщили в правоохранительных органах.
С утра на разных улицах Еревана проходят акции протеста. Как сообщает News.am, сейчас протестующие собрались на площади Республики.
Протесты в Армении начались 19 сентября, когда Азербайджан объявил «антитеррористическую операцию» в Нагорном Карабахе. На следующий день Баку и Степанакерт заключили соглашение о прекращении огня, выводе армянских военных, расформировании и разоружении вооруженных сил непризнанной республики, выводе военной техники. Власти Армении отрицали присутствие своих войск в Карабахе.
Среди требований протестующих — отставка премьер-министра Никола Пашиняна и открытие гуманитарного коридора, по которому люди из Карабаха смогут приехать в Армению. Сам Пашинян предупредил протестующих о жестких мерах со стороны правоохранительных органов, но в рамках закона и «стального мандата». 21 сентября на акциях в Ереване задержали 46 человек.
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