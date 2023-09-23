Пасечника избрали главой ЛНР
Леонид Пасечник официально вступил в должность главы Луганской народной республики. Об этом он сообщил в своем телеграм-канале. До этого Пасечник был временно исполняющим обязанности главы региона.
«Принес присягу на верность Конституции Российской Федерации и народу, официально вступил в должность главы Луганской народной республики», — написал Пасечник.
Он также перечислил задачи, которые планирует решить на посту: повышение уровня жизни жителей региона, восстановление городов и сел и их благоустройство по общероссийским стандартам, возрождение массового строительства жилья, развитие в республике промышленности, агропромышленного комплекса, создание перерабатывающих предприятий и т.д.
Ранее официально вступили в должность глава Донецкой народной республики Денис Пушилин, губернатор Херсонской области Владимир Сальдо и губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.
В октябре 2022 года президент России Владимир Путин назначил их всех временно исполняющим обязанности глав регионов. Это произошло после референдумов в сентябре того же года, по итогам которых ЛНР, ДНР, Запорожская и Херсонская области вошли в состав России.
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