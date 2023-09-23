Полиция задержала более 20 человек на акциях протеста в Армении

Полиция задержала более 20 человек на акциях протеста в Армении

Фото: Александр Патрин / ТАСС

Полиция Армении задержала 21 человека на акциях протеста в двух городах страны, сообщает «Sputnik Армения».

В Ереване силовики задержали 19 участников акции у здания правительства. Еще двоих задержали на трассе Ереван — Ерасх, движение по которой ранее заблокировали протестующие.

Антиправительственные акции продолжаются в Ереване и других городах Армении с 19 сентября. Как сообщает Национальный комитет, созданный оппозицией для координации протестов, сейчас демонстрации проходят в столице страны и двух других крупнейших городах Армении — Гюмри и Ванадзоре.

Следственный комитет Армении возбудил 26 уголовных дел против 49 участников протестов, сообщили в ведомстве. Из них 39 проходят по уголовным делам об участии в массовых беспорядках (ст. 327 УК Армении), четверо — по делам о призывах к участию в беспорядках (ст. 328 УК). Еще два человека обвиняются в хулиганстве в составе группы лиц (п. 1 ч. 2 ст. 297 УК).

Также возбуждены дела о применении насилия против представителя власти, незаконном обороте наркотиков с целью сбыта, незаконном ношении холодного оружия и публичных призывах к насилию.

Протесты в Армении начались 19 сентября, когда Азербайджан объявил «антитеррористическую операцию» в Нагорном Карабахе. На следующий день Баку и Степанакерт заключили соглашение о прекращении огня, выводе армянских военных, расформировании и разоружении вооруженных сил непризнанной республики, выводе военной техники. Власти Армении отрицали присутствие своих войск в Карабахе.

Задержания в столице страны и других городах продолжаются несколько дней. Среди требований протестующих — отставка премьер-министра Никола Пашиняна и открытие гуманитарного коридора, по которому люди из Карабаха смогут приехать в Армению. Сам Пашинян предупредил активистов о жестких мерах и заявил, что в Ереване пытаются организовать беспорядки.