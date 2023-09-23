Индия сообщила о неудачных попытках наладить связь с луноходом «Прагьян»

Индийский луноход «Прагьян» (Фото: isro.gov.in)

Специалисты Индийской организации космических исследований (ISRO) пока не смогли восстановить связь с посадочным модулем «Викрам» и луноходом «Прагьян», которые прибыли на Луну в составе миссии «Чандраян-3». Об этом сообщила ISRO в X (ранее — Twitter).

«Миссия «Чандраян-3»: были приложены усилия к установлению связи с посадочным модулем «Викрам» и луноходом «Прагъян», чтобы удостовериться в том, что они функционируют. К настоящему моменту мы не получили от них сигналов», — сообщили в организации. Там добавили, что специалисты будут и дальше предпринимать попытки восстановить связь.

Индия отправила в космос миссию «Чандраян-3» 14 июля. Спустя полтора месяца, 23 августа, миссия совершила первую в истории Индии мягкую посадку на Луне. Станция прилунилась в районе малоизученного Южного полюса, где, как предполагают ученые, есть запасы водяного льда. Там же ранее планировала прилуниться российская станция «Луна-25», но в итоге потерпела крушение.

Луноход «Прагьян» впервые проехал по поверхности Луны 24 августа, однако уже в начале сентября у него возникли проблемы со связью. 2 сентября ISRO сообщила, что луноход переведут в спящий режим. Аппарат должен был возобновить работу 22 сентября, в день очередного восхода Солнца на Луне.