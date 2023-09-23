 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Технологии и медиа ,  
0 

Индия сообщила о неудачных попытках наладить связь с луноходом «Прагьян»

ISRO: ученые пока не смогли установить связь с индийским луноходом «Прагьян»
Индийский луноход &laquo;Прагьян&raquo;
Индийский луноход «Прагьян» (Фото: isro.gov.in)

Специалисты Индийской организации космических исследований (ISRO) пока не смогли восстановить связь с посадочным модулем «Викрам» и луноходом «Прагьян», которые прибыли на Луну в составе миссии «Чандраян-3». Об этом сообщила ISRO в X (ранее — Twitter).

«Миссия «Чандраян-3»: были приложены усилия к установлению связи с посадочным модулем «Викрам» и луноходом «Прагъян», чтобы удостовериться в том, что они функционируют. К настоящему моменту мы не получили от них сигналов», — сообщили в организации. Там добавили, что специалисты будут и дальше предпринимать попытки восстановить связь.

Индия отправила в космос миссию «Чандраян-3» 14 июля. Спустя полтора месяца, 23 августа, миссия совершила первую в истории Индии мягкую посадку на Луне. Станция прилунилась в районе малоизученного Южного полюса, где, как предполагают ученые, есть запасы водяного льда. Там же ранее планировала прилуниться российская станция «Луна-25», но в итоге потерпела крушение.

Луноход «Прагьян» впервые проехал по поверхности Луны 24 августа, однако уже в начале сентября у него возникли проблемы со связью. 2 сентября ISRO сообщила, что луноход переведут в спящий режим. Аппарат должен был возобновить работу 22 сентября, в день очередного восхода Солнца на Луне.

Главное для большого бизнеса
СберПро Медиа Госсектор

Меры поддержки бизнеса от государства за август

СберПро Медиа Торговля

Барометр отрасли: «Торговля & торговая недвижимость»

СберПро Медиа Интересное

Три цифровых сдвига: как трансформация меняет бизнес-модели компаний

СберПро Медиа АПК

Управляемая доходность. Агрохолдинги созрели для цифровой трансформации

СберПро Медиа Интересное

Дайджест актуальных трендов. Электрокары, открытый банкинг и осознанное потребление

СберПро Медиа Транспорт

Новые маршруты и диверсификация: куда идёт российская логистика

СберПро Медиа Интересное

От стратегии к тактике. Как избежать рисков во время цифровой трансформации

СберПро Медиа Недвижимость

Лёгкие на подъём. Какие возможности есть у российского рынка индустриальной недвижимости

СберПро Медиа Интересное

Три ошибки цифровой трансформации

СберПро Медиа Интересное

Стабильность изменений: как быть лидером в трансформирующемся мире

Реклама, ПАО Сбербанк

Теги
Индия Луна потеря связи Чандраян-3 космический аппарат
Материалы по теме
Индийские ученые переведут луноход «Прагьян» в спящий режим
Технологии и медиа
У индийского лунохода «Прагьян» возникли проблемы со связью
Технологии и медиа
Индийский луноход прислал на Землю фото модуля «Викрам»
Технологии и медиа
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 23 сентября
EUR ЦБ: 102,25 (-0,11) Инвестиции, 22 сен, 16:57 Курс доллара на 23 сентября
USD ЦБ: 96,04 (-0,03) Инвестиции, 22 сен, 16:57
К посольству России в Ереване принесли цветы после гибели миротворцев Политика, 16:42
Гимнаст Нагорный отреагировал на включение в санкционный список Канады Спорт, 16:39
В Ленинградской области загорелась конюшня Общество, 16:18
Как обезопасить интернет вещей на пути к индустрии 4.0 РБК и Kaspersky, 16:11
«Крылья Советов» обыграли «Сочи» и вышли в лидеры РПЛ Спорт, 15:58
В Карабахе опровергли присутствие военных Азербайджана в Степанакерте Политика, 15:55
В Мали разбился Ил-76 Общество, 15:47
Знакомьтесь, «Технологии»
Новый раздел РБК Pro поможет подготовиться к любым вызовам цифрового будущего
Перейти
Роман Костомаров рассказал об усугубившем его болезнь походе в баню Спорт, 15:41
Врач сообщил о перенесенных Романом Костомаровым 16 операциях Спорт, 15:38
Какие проекты двигают Россию к углеродной нейтральности РБК и ДПиООС, 15:33
Индия сообщила о неудачных попытках наладить связь с луноходом «Прагьян» Технологии и медиа, 15:28
Карацев победил бывшую первую ракетку мира на турнире в Китае Спорт, 15:15
Помощник главы Крыма Крючков объяснил взрыв в Джанкое Общество, 15:03
Германия дала убежище 90 россиянам из-за мобилизации Политика, 14:55