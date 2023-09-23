Помощник главы Крыма Крючков объяснил взрыв в Джанкое
Взрыв в городе Джанкое на севере Крыма связан с подорвавшейся газобаллонной установкой на автомобиле. Об этом сообщил помощник главы Крыма Олег Крючков в своем телеграм-канале.
«В Джанкое взорвалась газобаллонная установка в автомобиле, неисправность. Хлопок связан с этим. Доверяем только официальным источникам», — написал он.
30 августа Крючков также опроверг взрывы в Джанкое. По его словам, это был «очередной вброс» со стороны Украины. В частности, о громких звуках в Джанкое на севере Крыма сообщала «Страна.ua».
23 сентября губернатор Севастополя Михаил Развожаев утром дважды сообщал о ракетной опасности. В городе сработали системы противовоздушной обороны. Ракетные обломки упали, в частности, рядом с причалом Сухарной балки. Власти приостановили движение морского пассажирского транспорта в бухте Севастополя.
Позже Развожаев заявил, что парк Учкуевка, который находится на севере Севастополя, закрыли из-за найденного обломка от сбитой ракеты. Территорию парка оцепили. Спустя почти два часа губернатор рассказал, что парк снова открыли для посещения.
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