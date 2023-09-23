Минобороны заявило, что ВСУ потеряли 1455 бойцов за неделю

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На донецком направлении за прошедшую неделю Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли более 1455 военных убитыми и ранеными. Об этом сообщило Минобороны России.

«В результате ударов авиации, ракетных войск и артиллерии потери противника составили более 1455 украинских военнослужащих убитыми и ранеными», — говорится в сводке оборонного ведомства. При этом на южнодонецком направлении в течение недели ВСУ потеряли свыше 950 человек также убитыми и ранеными.

На запорожском направлении за неделю «в ходе боев уничтожено более 515 украинских военнослужащих», на купянском — «свыше 215».

Также Минобороны сообщило о 12 ударах высокоточным оружием большой дальности, в том числе беспилотниками, по базам ВСУ и «пунктам размещения иностранных наемников». В результате атак значительный ущерб понесли системы материально-технического обеспечения группировок украинских войск, действующих на Херсонском и Запорожском направлениях. В частности, удары уничтожили часть запасов крылатых ракет и снарядов с обедненным ураном.

4 августа Минобороны России заявило о свыше 43 тыс. погибших военнослужащих с украинской стороны за три месяца контрнаступления. «Данный показатель не включает эвакуированных в госпитали Украины и за рубеж раненых и иностранных наемников, а также военнослужащих, ликвидированных в результате ударов высокоточным оружием большой дальности в тыловых районах», — уточнили в ведомстве.

В середине июня президент Владимир Путин сказал, что потери ВСУ катастрофические, а «Россия несет в десять раз меньше потерь, чем Украина». 12 сентября Путин оценил потери ВСУ в 71,5 тыс. человек. Также, по его словам, украинская армия потеряла 543 танка и почти 18 тыс. бронемашин различных классов.