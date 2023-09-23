 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

Минобороны заявило, что ВСУ потеряли 1455 бойцов за неделю

Минобороны России: военные нанесли 12 ударов высокоточным оружием по базам ВСУ
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Станислав Красильников / ТАСС
Фото: Станислав Красильников / ТАСС

На донецком направлении за прошедшую неделю Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли более 1455 военных убитыми и ранеными. Об этом сообщило Минобороны России.

«В результате ударов авиации, ракетных войск и артиллерии потери противника составили более 1455 украинских военнослужащих убитыми и ранеными», — говорится в сводке оборонного ведомства. При этом на южнодонецком направлении в течение недели ВСУ потеряли свыше 950 человек также убитыми и ранеными.

На запорожском направлении за неделю «в ходе боев уничтожено более 515 украинских военнослужащих», на купянском — «свыше 215».

Также Минобороны сообщило о 12 ударах высокоточным оружием большой дальности, в том числе беспилотниками, по базам ВСУ и «пунктам размещения иностранных наемников». В результате атак значительный ущерб понесли системы материально-технического обеспечения группировок украинских войск, действующих на Херсонском и Запорожском направлениях. В частности, удары уничтожили часть запасов крылатых ракет и снарядов с обедненным ураном.

4 августа Минобороны России заявило о свыше 43 тыс. погибших военнослужащих с украинской стороны за три месяца контрнаступления. «Данный показатель не включает эвакуированных в госпитали Украины и за рубеж раненых и иностранных наемников, а также военнослужащих, ликвидированных в результате ударов высокоточным оружием большой дальности в тыловых районах», — уточнили в ведомстве.

В середине июня президент Владимир Путин сказал, что потери ВСУ катастрофические, а «Россия несет в десять раз меньше потерь, чем Украина». 12 сентября Путин оценил потери ВСУ в 71,5 тыс. человек. Также, по его словам, украинская армия потеряла 543 танка и почти 18 тыс. бронемашин различных классов.

Читайте на РБК Pro
«Я впариваю фигню»: какие убеждения мешают менеджерам продавать больше
Как продавать на «Авито»: подробный гайд для опытных и начинающих
Почему начались проблемы на логистическом рынке США — The Economist
4 типа «просителей скидок»: как с ними работать менеджеру по продажам
Главное для большого бизнеса
СберПро Медиа Госсектор

Меры поддержки бизнеса от государства за август

СберПро Медиа Торговля

Барометр отрасли: «Торговля & торговая недвижимость»

СберПро Медиа Интересное

Три цифровых сдвига: как трансформация меняет бизнес-модели компаний

СберПро Медиа АПК

Управляемая доходность. Агрохолдинги созрели для цифровой трансформации

СберПро Медиа Интересное

Дайджест актуальных трендов. Электрокары, открытый банкинг и осознанное потребление

СберПро Медиа Транспорт

Новые маршруты и диверсификация: куда идёт российская логистика

СберПро Медиа Интересное

От стратегии к тактике. Как избежать рисков во время цифровой трансформации

СберПро Медиа Недвижимость

Лёгкие на подъём. Какие возможности есть у российского рынка индустриальной недвижимости

СберПро Медиа Интересное

Три ошибки цифровой трансформации

СберПро Медиа Интересное

Стабильность изменений: как быть лидером в трансформирующемся мире

Реклама, ПАО Сбербанк

Теги
Минобороны ВСУ потери военных Россия Украина
Материалы по теме
Минобороны сообщило об ударе ВСУ по штабу в Севастополе
Политика
Минобороны сообщило об отражении пяти атак ВСУ на донецком направлении
Политика
«Ростех» передал Минобороны самолет ДРЛО А-50У с новыми характеристиками
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 23 сентября
EUR ЦБ: 102,25 (-0,11) Инвестиции, 22 сен, 16:57 Курс доллара на 23 сентября
USD ЦБ: 96,04 (-0,03) Инвестиции, 22 сен, 16:57
Как запустить сервисный бизнес в облаке. Чек-лист РБК и Yandex Cloud, 13:53
Минобороны заявило, что ВСУ потеряли 1455 бойцов за неделю Политика, 13:37
Путин выразил соболезнования президенту Италии после смерти Наполитано Политика, 13:24
В Севастополе закрыли парк из-за обнаружения обломка ракеты Политика, 13:16
Роналду не смог забить в пустые ворота с нескольких метров. Видео Спорт, 13:14
Что такое профилактический визит и как сегодня проверяют бизнес РБК и ДПиООС, 13:06
Глава ОКР заявил, что сменившие гражданство спортсмены поймут свою ошибку Спорт, 13:03
Знакомьтесь, «Технологии»
Новый раздел РБК Pro поможет подготовиться к любым вызовам цифрового будущего
Перейти
В Москве машина перевернулась после ДТП в Лефортовском тоннеле Общество, 12:52
Губернатор Севастополя поручил разобраться с закрытыми укрытиями Политика, 12:43
Путин поблагодарил ученых, помогающих амурским тиграм Общество, 12:37
«Динамо» после седьмой победы подряд возглавило турнирную таблицу КХЛ Спорт, 12:34
Подборка доступных квартир в пределах МКАД РБК и ПИК, 12:23
Дубль получившего в США тюремный срок игрока принес СКА победу в КХЛ Спорт, 12:20
Сальдо избрали губернатором Херсонской области Политика, 12:19