В Москве машина перевернулась после ДТП в Лефортовском тоннеле
В Лефортовском тоннеле Москвы столкнулись три автомобиля, после чего один из них перевернулся на крышу. Об этом сообщил столичный департамент транспорта в телеграм-канале.
На месте работают оперативные службы Москвы, обстоятельства и информация о пострадавших уточняются. Две полосы тоннеля из трех были временно перекрыты, в 12:24 мск движение восстановили.
17 сентября водитель внедорожника протаранил около десяти машин на юге Москвы и скрылся. Пострадавших нет. Виновника ДТП задержали в Московской области. Телеграм-канал Mash сообщал, что водитель был в крови, а в руках держал пистолет.
15 сентября в районе столичного Белорусского вокзала столкнулись два автомобиля, один из них перевернулся, водитель одной из машин не справился с управлением. После происшествия перекрыли две полосы в сторону области и одну в сторону центра. Позже прокуратура сообщила, что водитель автомобиля, попавшего в ДТП, был пьян. К тому же у него не было при себе прав на вождение автомобиля.
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