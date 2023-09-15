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В Москве Mercedes на большой скорости въехал в машину и перевернулся

У Белорусского вокзала в Москве Mercedes на большой скорости сбил машину

В Москве Mercedes на большой скорости въехал в машину и перевернулся
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В Москве в районе Белорусского вокзала столкнулись два автомобиля, один из них перевернулся, сообщается в телеграм-канале столичного дептранса.

Авария произошла на 1-й Тверской-Ямской улице в районе дома 36с1. «Водитель не справился с управлением и совершил столкновение с другим автомобилем, а затем перевернулся», — сообщили в дептрансе, добавив, что информация о пострадавших уточняется.

Ведомство опубликовало видео, на котором видно, как машина на большой скорости проезжает перекресток, несколько раз поворачивается и врезается в ехавшую впереди другую машину.

После ДТП были перекрыты две полосы в сторону области и одна полоса в сторону центра. Около 7:15 мск дептранс сообщил, что проезжая часть освобождена.

По данным телеграм-канала SHOT, в результате аварии пострадали шесть человек: водитель Mercedes AMG GT, который потерял управление, и пять человек из Skoda, в которую он врезался. Mash писал о трех пострадавших. По его информации, машина принадлежит 33-летнему владельцу и игроку любительского футбольного клуба «Пантеры» Андрею Пальоре.

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