Лефортовский тоннель закроют для замены асфальта

Лефортовский тоннель будет закрыт с 9 до 13 июня для замены асфальта

Фото: Сергей Карпов / ТАСС

Дорожные службы полностью заменят асфальт в Лефортовском тоннеле столицы, движение транспорта будет закрыто до вторника, 13 июня. Об этом сообщает дептранс Москвы.

Движение закроют с 23:00 пятницы, 9 июня. Откроют тоннель в 5:00 вторника, 13 июня.

Движение будет закрыто:

на участке внешней стороны ТТК от улицы Золоторожский Вал (дом 11, строение 38) до Спартаковской площади (дом 1/2);

на участке внутренней стороны ТТК от Спартаковской улицы (дом 16, строение 15) до шоссе Энтузиастов (дом 5, строение 2);

на съезде с Лефортовской набережной на внутреннюю сторону ТТК в районе улицы Радио (дом 23/9, строение 2);

на съезде с Красноказарменной набережной на внутреннюю сторону ТТК;

на съезде с улицы Золоторожский Вал на внутреннюю сторону ТТК;

на съезде с шоссе Энтузиастов в центр на внешнюю сторону ТТК.

Водителей призвали объезжать этот участок Третьего транспортного кольца.

Дептранс предупредил, что вечером 8 июня ожидается затруднение движения в центре, на Садовом кольце, ТТК и МКАД. Ведомство рекомендовало горожанам в часы пик пересесть на общественный транспорт.

Лефортовский тоннель является крупнейшим городским тоннелем в Европе. Его протяженность составляет 3,2 км, он был построен в 2003 году. В предыдущие разы тоннель закрывался для ремонта дорожного покрытия в 2005, 2012 и 2016 годах.