Водитель внедорожника устроил около 10 ДТП на юге Москвы

В Москве водитель внедорожника протаранил около 10 машин

На юге Москвы водитель внедорожника совершил около десяти ДТП и скрылся, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичного управления МВД.

Водитель по пути следования протаранил около десяти машин на Липецкой улице. Пострадавших нет. Виновника нескольких ДТП задержали на территории Московской области. По факту произошедшего проводится проверка.

Телеграм-канал Mash со ссылкой на очевидцев пишет, что водитель внедорожника был в крови, в руках он держал пистолет.

В Тюмени в конце августа водитель внедорожника «Мерседес» врезался в столб, после чего протаранил шесть автомобилей — «Лексус», «Рено», «Датсун», «Тойота» и два «Мицубиси». ДТП произошло у торгового центра «Гудвин». По словам очевидцев, виновник аварии был «в неадекватном состоянии».