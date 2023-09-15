Прокуратура заявила, что виновник аварии у Белорусского вокзала был пьян

Прокуратура: виновник ДТП у Белорусского вокзала ехал без прав и был пьян

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Водитель автомобиля, который попал в ДТП на 1-й Тверской-Ямской улице в Москве в ночь на 15 сентября, по предварительным данным, был пьян. Кроме того, у мужчины не было при себе прав, сообщила пресс-служба городской прокуратуры.

Авария возле дома № 29 по 1-й Тверской-Ямской улице произошла около 1:45 мск. Как сообщал московский дептранс, водитель не справился с управлением и столкнулся с другим автомобилем, после чего его машина перевернулась. На месте столкновения временно перекрыли три полосы.

Виновником ДТП стал 21-летний водитель Mercedes-Benz, уточнили в прокуратуре. Мужчина не справился с управлением, врезался в фонарь, после чего столкнулся с автомобилем такси Ṥkoda Octavia, сообщили в ведомстве. В салоне такси находились водитель и три пассажира.

ТАСС сообщал со ссылкой на источник в правоохранительных органах, что за рулем Mercedes-Benz был не собственник машины, а работник автосалона, в который ее сдали для диагностики.

В результате аварии травмы разной степени тяжести получили пять человек, их госпитализировали. Пострадали все находившиеся в автомобиле такси и водитель Mercedes-Benz, уточнили в Госавтоинспекции. Ведомство начало проверку по факту произошедшего.

Одна из пассажирок такси получила тяжкий вред здоровью. Прокуратура будет ходатайствовать о возбуждении уголовного дела по ст. 264 УК (yарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств). За управление автомобилем без прав и в состоянии опьянения соответственно пп. «а» и «в» ч. 2 этой статьи предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет.