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Военная операция на Украине ,  
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Буданов подтвердил отключение Маском Starlink над Крымом

Буданов: Илон Маск действительно отключал Starlink над Крымом
Сюжет
Военная операция на Украине
Кирилл Буданов
Кирилл Буданов (Фото: Валентин Огиренко / Reuters)

Предприниматель Илон Маск отключал систему спутниковой сети Starlink над территорией Крыма. Это подтвердил глава Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилл Буданов в интервью The Drive.

13 сентября Маск заявил, что Starlink нельзя было включить в районе Крыма из-за антироссийских санкций, которые ввели США. По его словам, чтобы включить систему на территории полуострова, нужно одобрение со стороны американских властей, которого у Starlink не было. При этом он отметил, что когда стало понятно, что украинская сторона планирует «что-то типа атаки на Перл-Харбор», компания Маска отказала.

Буданов, отвечая на вопрос о том, действительно ли Маск отключил работу системы над Крымом, заявил, что «он и раньше отключал свою продукцию и услуги», когда дело касалось полуострова. «Что касается конкретного случая, о котором все говорят — было отключение сигнала над Крымом, но не в тот конкретный момент», — отметил глава ГУР.

Автор новой биографии Илона Маска Уолтер Айзексон рассказал, что бизнесмен сорвал атаку Вооруженных сил Украины на российский флот в Крыму, не дав военным доступ к интернету Starlink в этом районе. Маск отмечал, что условия предоставления услуг SpaceX (оператор Starlink) запрещает использовать спутниковую связь для наступательных военных действий.

Сенаторы США призвали расследовать отказ Маска помочь Украине атаковать Крым. «Конгрессу необходимо расследовать, что здесь произошло, и есть ли у нас адекватные инструменты, чтобы гарантировать, что внешняя политика проводится правительством, а не одним миллиардером», — подчеркнула сенатор-демократ, член комитета по вооруженным силам Элизабет Уоррен.

Украина получила доступ к связи от Starlink почти сразу после начала полномасштабных боев. По данным NYT, к июлю 2022 года Киев получил свыше 42 тыс. терминалов.

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