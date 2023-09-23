Делегация конгресса США прибыла в Армению

Джерри Питерс (Фото: Anna Moneymaker / CNP / AdMedia / Global Look Press)

Делегация конгресса США во главе с сенатором Джерри Питерсом прибыла в Армению, чтобы встретиться с представителями руководства страны. Об этом говорится в сообщении посольства США в Армении, опубликованном в Facebook (принадлежит Meta — организация признана экстремистской и запрещена в России).

«Посольство США приветствует в Армении делегацию конгресса во главе с сенатором Джерри Питерсом. В ходе своего визита 22–25 сентября сенатор Питерс встретится с премьер-министром Армении Николом Пашиняном, спикером Национального собрания Аленом Симоняном, заместителем министра иностранных дел Паруйром Ованнисяном и другими заинтересованными сторонами», — говорится в сообщении пресс-службы посольства.

Конгрессмены и представители властей Армении обсудят армяно-американские отношения и недавние военные действия Азербайджана на территории Нагорного Карабаха. В частности, Питерс возложит венок к ереванскому мемориалу жертв геноцида армян и отправится в Сюникскую область, чтобы встретиться с местными чиновниками «и обсудить вопросы безопасности и гуманитарные проблемы».

Азербайджан начал «антитеррористические мероприятия» в Нагорном Карабахе 19 сентября. Минобороны Азербайджана обвинило армянские силы в усилении боевых позиций в Карабахе, а также в систематических обстрелах позиций азербайджанской армии.

Власти непризнанной Нагорно-Карабахской республики согласились на расформирование и разоружение своих вооруженных сил спустя сутки после начала боевых действий. Они также заявили о готовности вывести тяжелую технику и начать обсуждение с Баку вопроса о реинтеграции региона, а также прав и безопасности проживающих там армян.

Армения отвергла наличие своих военных в Карабахе. Отсутствие поддержки в адрес армян, проживающих в регионе, вызвало протесты оппозиции, в Ереване прошли демонстрации. Оппозиционные депутаты пообещали добиться отставки Пашиняна. Премьер-министр в ответ заявил, что будет отвечать на протесты «жестко, но в соответствии с законом». Пашинян говорил, что Армению пытаются втянуть в военный конфликт с Азербайджаном, и обещал не предпринимать необдуманных действий.