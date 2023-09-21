Гутерриш заявил, что «человечество открыло врата в ад»
Действия стран по борьбе с изменением климата ничтожны по сравнению с масштабом проблемы: человечество «открыло врата в ад» и движется к «опасному и нестабильному миру», заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.
«Ужасающая жара оказывает ужасное воздействие. Обезумевшие фермеры наблюдают, как наводнения уносят урожай, изнуряющие температуры порождают болезни, а тысячи людей в страхе спасаются бегством из-за бушующих исторических пожаров», — подчеркнул он (цитата по ABC News).
По словам генсека ООН, если ничего не изменится, то мир приблизится к повышению температуры на 2,8 градуса.
Он призвал наверстать время, потерянное из-за «неприкрытой жадности» тех, кто зарабатывает миллиарды на ископаемом топливе. В частности, Гутерриш предложил странам, которые больше всего «выиграли» от ископаемого топлива, приложить дополнительные усилия для сокращения выбросов.
В ноябре прошлого года Гутерриш сообщил, что последние восемь лет стали самыми теплыми за всю историю метеонаблюдений. По его словам, климатические изменения происходят «с катастрофической скоростью» и планета «посылает сигнал бедствия». Тогда он отметил, что планета находится на «шоссе в климатический ад».
Межправительственная группа экспертов ООН по изменению климата 21 марта этого года в своем докладе, который Гутерриш назвал «руководство по выживанию человечества», сообщила, что удерживать глобальное потепление на отметке 1,5 градуса Цельсия (по сравнению с доиндустриальным периодом) в последние годы становится сложнее из-за продолжающегося роста выбросов парниковых газов.
Авторы доклада призвали как можно быстрее принять меры по сокращению выбросов парниковых газов и адаптации планеты к антропогенному изменению климата.
Тем не менее в годовом прогнозе нефтяной компании Exxon Mobil говорится, что меры по сокращению выбросов парниковых газов не позволят удержать повышение температуры на Земле ниже 2 градусов по Цельсию к 2050 году.
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