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Гутерриш заявил, что «человечество открыло врата в ад»

Генсек ООН Гутерриш: человечество открыло врата в ад
Фото: Anna Moneymaker / Getty Images
Фото: Anna Moneymaker / Getty Images

Действия стран по борьбе с изменением климата ничтожны по сравнению с масштабом проблемы: человечество «открыло врата в ад» и движется к «опасному и нестабильному миру», заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.

«Ужасающая жара оказывает ужасное воздействие. Обезумевшие фермеры наблюдают, как наводнения уносят урожай, изнуряющие температуры порождают болезни, а тысячи людей в страхе спасаются бегством из-за бушующих исторических пожаров», — подчеркнул он (цитата по ABC News).

По словам генсека ООН, если ничего не изменится, то мир приблизится к повышению температуры на 2,8 градуса.

Он призвал наверстать время, потерянное из-за «неприкрытой жадности» тех, кто зарабатывает миллиарды на ископаемом топливе. В частности, Гутерриш предложил странам, которые больше всего «выиграли» от ископаемого топлива, приложить дополнительные усилия для сокращения выбросов.

В ноябре прошлого года Гутерриш сообщил, что последние восемь лет стали самыми теплыми за всю историю метеонаблюдений. По его словам, климатические изменения происходят «с катастрофической скоростью» и планета «посылает сигнал бедствия». Тогда он отметил, что планета находится на «шоссе в климатический ад».

Межправительственная группа экспертов ООН по изменению климата 21 марта этого года в своем докладе, который Гутерриш назвал «руководство по выживанию человечества», сообщила, что удерживать глобальное потепление на отметке 1,5 градуса Цельсия (по сравнению с доиндустриальным периодом) в последние годы становится сложнее из-за продолжающегося роста выбросов парниковых газов.

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Авторы доклада призвали как можно быстрее принять меры по сокращению выбросов парниковых газов и адаптации планеты к антропогенному изменению климата.

Тем не менее в годовом прогнозе нефтяной компании Exxon Mobil говорится, что меры по сокращению выбросов парниковых газов не позволят удержать повышение температуры на Земле ниже 2 градусов по Цельсию к 2050 году.

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