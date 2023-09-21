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Военная операция на Украине ,  
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Столтенберг заявил о фокусировке США на Китае в случае победы Киева

Столтенберг: если Киев добьется успеха в конфликте, США сфокусируются на Китае
Сюжет
Военная операция на Украине
Йенс Столтенберг
Йенс Столтенберг (Фото: Bing Guan / Reuters)

В случае если Украине удастся добиться успеха в конфликте с Россией, США сконцентрируют свои усилия на Китае. Об этом сообщил генсек НАТО Йенс Столтенберг, приводит его слова Newsweek.

«Если Украина победит, у вас (у Украины. — РБК) будет вторая самая большая армия в Европе», — заявил Столтенберг.

По его словам, это позволит США сфокусироваться на Китае и меньше опасаться за безопасность Европы.

США, как и другие члены НАТО, оказывают Киеву военную помощь. Украине поставляются оружие и боеприпасы. В частности, в сентябре координатор стратегических коммуникаций в совете нацбезопасности США Джон Кирби заявил, что ВСУ получили все необходимое вооружение для контрнаступления. В самом Киеве признали, что оно идет медленно. 

Российские власти критикуют поставки Украине западного оружия, а передачу дальнобойного оружия в Москве неоднократно называли «красной линией». Президент Владимир Путин заявлял, что украинское наступление провалилось.

США оказывают помощь и Тайваню, который Китай считает своей территорией, американский президент Джо Байден в июле подписал указ, согласно которому Вашингтон выделяет Тайбэю пакет военной помощи на $345 млн. Это первый транш в рамках «президентских полномочий по сокращению запасов» для поддержки Тайваня в размере $1 млрд, которые были утверждены конгрессом США в прошлом году. Эти же особые президентские полномочия Байден задействует для отправки вооружений Украине.

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В ответ Пекин призвал Вашингтон соблюдать «принцип одного Китая» и немедленно прекратить продажу оружия Тайбэю, как и «любую форму военного сговора между США и Тайванем», и выполнять обязательство не поддерживать «независимость Тайваня».

Китай считает Тайвань собственной провинцией. США с прошлого века официально признают суверенитет КНР над Тайванем, но предупреждают, что, если Пекин решится захватить остров, Вашингтон помешает этому.

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Теги
Украина Военная операция на Украине НАТО Йенс Столтенберг
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