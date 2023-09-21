Путин заявил о необходимости поддержать темпы роста зарплат

Владимир Путин (Фото: Илья Питалев / ТАСС)

Темпы роста заработных плат необходимо сохранить, заявил на расширенном заседании президиума Госсовета о развитии рынка труда президент Владимир Путин.

Президент сообщил, что в июле рост составил 10,5% в реальном выражении.

«Нужно поддержать такую тенденцию, сделать ее устойчивой. Для этого государство должно помочь людям всех возрастов стать более профессиональными, квалифицированными, а значит и конкурентными на рынке труда», — заявил Путин.

Глава государства поставил задачу перейти к экономике высоких заработных плат в ближайшее десятилетие. О необходимости перехода к такому типу экономики Путин говорил еще в июне на ПМЭФ. Для этого необходимы новые требования к системе профессионального образования, повышение производительности труда, «в том числе на основе автоматизации и новых систем управления», а также современные рабочие места и условия труда.

В апреле Путин назвал задачей номер один для государства увеличение реальных доходов россиян и повышение их благосостояния. Он не исключил, что в этом году реальная зарплата по стране вырастет примерно на 3–5%, а располагаемые доходы населения — на 2–3%. Рост он связал со снижением уровня инфляции.