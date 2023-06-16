Путин призвал создать в России «экономику высоких зарплат»

Чтобы использовать высококвалифицированный труд, его нужно оплачивать, сказал президент. «Только там, где труд достойно оплачивается, будут работать профессиональные квалифицированные кадры», — отметил Путин

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Экономика России должна стать «экономикой высоких заработных плат», заявил президент Владимир Путин на ПМЭФ.

Речь идет о новых требованиях к системе профессионального образования, повышении производительности труда, «в том числе на основе автоматизации и новых систем управления», а также о качественных современных рабочих местах и условиях труда, пояснил он.

Точка зрения о том, что «высокая стоимость трудовых ресурсов снижает глобальную конкурентоспособность страны», устарела, считает президент.

«Если мы говорим о том, что будущее любой экономики, в том числе экономики России, — в высоких технологиях, то добиваться качественной работы невозможно, используя низкоквалифицированный труд», — заметил Путин.

Однако, чтобы использовать высококвалифицированный труд, его нужно оплачивать, указал он. «Только там, где труд достойно оплачивается, будут работать профессиональные квалифицированные кадры, будет производиться действительно качественная продукция, будет расти спрос и меняться его структура», — убежден глава государства. Только в этом случае возможно «по-настоящему суверенное» развитие страны, а также технологическое и экономическое лидерство, подчеркнул Путин.

В апреле Путин назвал «задачей номер один» для государства увеличение реальных доходов россиян и повышение их благосостояния. Глава государства не исключил, что в этом году реальная зарплата по стране вырастет примерно на 3–5%, а располагаемые доходы населения — на 2–3%. Рост он связал со снижением уровня инфляции.

На ПМЭФ президент пообещал, что с 1 января 2024 года минимальный размер оплаты труда увеличится сразу на 18,5%. При этом к 2030 году этот показатель должен вырасти в номинальном выражении как минимум в два раза, заверил он.