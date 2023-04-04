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Политика ,  
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Путин назвал «задачу номер один» для государства

Владимир Путин: реальные зарплаты должны вырасти на 3–5% в 2023 году
Владимир Путин
Владимир Путин (Фото: Рамиль Ситдиков / Reuters)

Увеличение реальных доходов и повышение благосостояния граждан — основная задача для государства, заявил президент Владимир Путин на встрече с работниками завода «Тулажелдормаш». Трансляцию вел канал РБК.

«Цены растут, а зарплаты не очень. <...> Вопрос-то самый ключевой на самом деле для всей страны. <...> [Для государства это] задача номер один, чтобы доходы российских семей соответствовали современным требованиям и были бы достойными», — заверил президент. По его словам, реальный уровень доходов населения начал снижаться после начала пандемии, потом снова стал расти, но в прошлом году, когда резко подскочила инфляция, доходы перестали за ней поспевать. Сейчас уже наблюдается небольшой рост реальной зарплаты, добавил Путин.

Глава государства предположил, что в этом году реальная заработная плата в целом по стране вырастет примерно на 3–5%, а располагаемые доходы населения — на 2–3%. Рост он связал со снижением уровня инфляции в последнее время.

«Это средние показатели, и где-то это может быть не так, но в целом они хоть и средние, но отражают общую тенденцию», — сказал Путин.

В январе президент поручил правительству в 2023 году добиться ощутимых результатов по повышению реальных зарплат. В послании Федеральному собранию в феврале он предложил с 1 января 2024 года дополнительно проиндексировать минимальный размер оплаты труда (МРОТ) на 10%. Тогда МРОТ увеличится до 19,2 тыс. руб.

В марте Путин объявил, что в ближайшее время власти увеличат социальные выплаты и зарплаты в бюджетной сфере.

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