Лавров обвинил Запад в «развале Украины»

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Запад несет ответственность за «развал Украины», заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на заседании Совета Безопасности ООН по Украине. Трансляция велась на сайте организации.

«Сорвавший выполнение минских соглашений Запад несет прямую ответственность за развал Украины и разжигание там гражданской войны», — сказал он.

Минские соглашения в 2014 году заключила трехсторонняя контактная группа по урегулированию ситуации в Донбассе. В нее вошли представители России, Украины и ОБСЕ.

12 февраля 2015 года был подписан Комплекс мер по выполнению минских соглашений («Минск-2») из 13 пунктов, которые в целом совпадали с договоренностями предыдущего года. В частности, стороны — Украина и тогда еще самопровозглашенные ДНР и ЛНР — обязались прекратить огонь и отвести от линии соприкосновения свои отряды, также им было запрещено иметь в районе буферной зоны тяжелое вооружение.

Среди других мер, закрепленных в минских соглашениях, — прекращение огня, предоставление Киевом особого статуса отдельным районам Донецкой и Луганской областей, проведение местных выборов. Подписывали документ президент России Владимир Путин, экс-президент Франции Франсуа Олланд, экс-канцлер Германии Ангела Меркель и экс-президент Украины Петр Порошенко.

И Россия, и Украина неоднократно заявляли о срыве выполнения минских соглашений.

Олланд говорил, что «время, данное Украине минскими соглашениями, позволило ей повысить боевую готовность». По словам Меркель, минские соглашения были «попыткой дать время» Украине, поскольку в 2014 году Россия «могла легко захватить» соседнее государство, а страны НАТО не стали бы оказывать такую поддержку, какую Киев получает сейчас.