Глава МИД Германии назвала «российскую войну» сигналом другим странам

Анналена Бербок (Фото: Christian Marquardt - Pool / Getty Images)

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок назвала сигналом другим странам происходящее на Украине, пишет издание Die Welt.

«Российская война — это сигнал другим странам, другим режимам в мире», — сказала она. Бербок назвала это сигналом о том, что Устав Организации Объединенных Наций будет соблюдаться.

Как отмечает Die Welt, термин «российская война» напоминает фразу «война против России», которую Бербок сказала в январе на заседании Парламентской ассамблеи Совета Европы. Министр призвала союзников перестать спорить друг с другом, нужно ли поставлять Украине танки. «Мы ведем войну против России, а не друг против друга», — сказала она тогда. Министр призвала «делать больше» для обороны Украины и делать это сообща, а не «бросаться обвинениями в Европе».

Премьер-министр Саксонии Михаэль Кречмер раскритиковал Бербок за ее слова. Он заявил, что поставки вооружения Киеву следует называть лишь «поддержкой в целях самообороны». «Министр иностранных дел — наш главный дипломат. Она должна взвешивать свои слова. В острой ситуации мы не можем позволить себе двусмысленных заявлений», — подчеркнул он.

В ответ на критику МИД Германии заявил, что Бербок лишь пыталась подчеркнуть единство Европейского союза, НАТО и партнеров по G7 «против агрессивной войны России на Украине». В ведомстве также сказали, что формулировка не означает, что Германия стала стороной конфликта.

Позже Бербок в интервью газете Der Tagesspiegel назвала свое высказывание о «войне против России» ошибкой. Она подчеркнула, что Германия, как и другие страны ЕС, поддерживает Киев в реализации права на оборону.

В Кремле неоднократно говорили, что Запад ведет гибридную войну против России. «Цели не скрываются, они декларируются публично: разрушить, сломать, уничтожить, задушить российскую экономику и Россию в целом», — говорил в марте 2022 года глава российского МИДа Сергей Лавров. По его словам, элементом этой войны служат санкции, введение которых превратилось в «беспредел», а также поставки вооружения Украине.

Президент России Владимир Путин в послании Федеральному собранию в феврале заявил, что странам Запада все равно, кого использовать в борьбе с Россией: хоть террористов, хоть неонацистов, хоть «черта лысого». «Им наплевать, на кого делать ставку в борьбе с нами, в борьбе с Россией. Главное, чтобы воевали против нас, против нашей страны», — говорил он.

По мнению президента, западным странам «просто не дает покоя», что существует такая «великая, огромная страна с ее территорией, природными богатствами, ресурсами, с народом, который никогда не будет жить по чужой указке».