Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Все о банках на одном сайте
Лента новостей
Курс евро на 20 января
EUR ЦБ: 74,41 (-0,18) Инвестиции, 19 янв, 16:20
Курс доллара на 20 января
USD ЦБ: 68,85 (-0,03) Инвестиции, 19 янв, 16:20
Экономисты оценили долю ушедших из России западных компаний Бизнес, 05:59
«РИА Новости» сообщило о взятии бойцами «Викинга» позиций ВСУ в ДНР Политика, 05:59
Антонов обвинил США в развязывании гибридной войны против России Политика, 05:35
США и Германия не смогли договориться о поставках танков Киеву Политика, 05:16
Посол Антонов заявил, что Россия никогда не угрожала ядерным оружием Политика, 05:13
Незаправляемый: каким оказался электромобиль «Москвич 3е» Авто, 05:00
Число банкиров-миллионеров в Европе достигло исторического рекорда Бизнес, 04:55
Интенсивы РБК Pro: развивайте востребованные навыки
Более 25 онлайн-курсов в удобных форматах: email-рассылка и Telegram-бот. Освойте востребованный навык меньше чем за неделю
Купить со скидкой
Байден описал ситуацию с секретными документами фразой Гертруды Стайн Политика, 04:39
Украинский мэр заявил о больших пророссийских настроениях в Купянске Политика, 04:25
Театр в Вильнюсе снял с репертуара спектакль по сказке Маршака Политика, 03:50
Умер пионер фолк-рока Дэвид Кросби Общество, 03:33
СК Армении назвал причину пожара в воинской части Общество, 03:01
WP узнала о тайном визите главы ЦРУ в Киев и рассказе о «планах России» Политика, 02:43
Президент Хорватии заявил, что «был холоден» с Лавровым Политика, 02:20
Политика ,  
0 

Антонов обвинил США в развязывании гибридной войны против России

Посол Антонов: США и союзники развязали тотальную гибридную войну против России

Соединенные Штаты и их союзники развязали тотальную гибридную войну против России на ее же территории, заявил российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов, передает пресс-служба диппредставительства.

По мнению Антонова, США «наживаются на партнерах по НАТО, заставляя финансировать ренессанс американского ВПК». Столь большого объема средств оборона США не получала даже в годы холодной войны, утверждает дипломат.

Посол добавил, что российские власти регулярно предостерегают Вашингтон об опасности его политики. «Взятый им курс на нанесение нам стратегического поражения «на поле боя» стремительно ведет мир к катастрофическому сценарию», — заявил Антонов.

Однако «горячие головы» в администрации США «не прислушиваются» к Москве и ничего не делают для недопущения «ядерного Армагеддона». При этом Антонов подчеркнул, что в российском политическом и военном руководстве никто и никогда не угрожал применением ядерного оружия.

Российские власти неоднократно заявляли, что Запад развязал против России гибридную военную компанию. «Цели не скрываются, они декларируются публично — разрушить, сломать, уничтожить, задушить российскую экономику и Россию в целом», — говорил в марте прошлого года глава российского МИДа Сергей Лавров. Элементом этой войны служат санкции, введение которых превратилось в «беспредел», считает он.

В апреле Лавров сказал, что НАТО фактически вступает в «прокси-войну» с Россией, поставляя оружие и военную технику Украине. «Если НАТО, по сути дела, вступает в войну с Россией через прокси и вооружает этого прокси, то на войне как на войне», — заявил он.

Читайте на РБК Pro
Ребенок тратит много времени на уроки. Почему не надо ему помогать
Санаторий в соседнем городке: каким будет российский туризм в 2023 году
Утренняя зарядка: 15-минутный комплекс на каждый день
Переезд в Черногорию: сложно ли россиянам обжиться в этой стране
Теги
Анатолий Антонов США война гибридная война
Материалы по теме
В МИДе назвали последствия «гибридной военной кампании» против России
Политика
В ШОС увидели «перехлестывание» гибридной войны с России на Китай
Политика
Лавров заявил о вступлении НАТО в «прокси-войну» с Россией
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter