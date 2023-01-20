Антонов обвинил США в развязывании гибридной войны против России

Соединенные Штаты и их союзники развязали тотальную гибридную войну против России на ее же территории, заявил российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов, передает пресс-служба диппредставительства.

По мнению Антонова, США «наживаются на партнерах по НАТО, заставляя финансировать ренессанс американского ВПК». Столь большого объема средств оборона США не получала даже в годы холодной войны, утверждает дипломат.

Посол добавил, что российские власти регулярно предостерегают Вашингтон об опасности его политики. «Взятый им курс на нанесение нам стратегического поражения «на поле боя» стремительно ведет мир к катастрофическому сценарию», — заявил Антонов.

Однако «горячие головы» в администрации США «не прислушиваются» к Москве и ничего не делают для недопущения «ядерного Армагеддона». При этом Антонов подчеркнул, что в российском политическом и военном руководстве никто и никогда не угрожал применением ядерного оружия.

Российские власти неоднократно заявляли, что Запад развязал против России гибридную военную компанию. «Цели не скрываются, они декларируются публично — разрушить, сломать, уничтожить, задушить российскую экономику и Россию в целом», — говорил в марте прошлого года глава российского МИДа Сергей Лавров. Элементом этой войны служат санкции, введение которых превратилось в «беспредел», считает он.

В апреле Лавров сказал, что НАТО фактически вступает в «прокси-войну» с Россией, поставляя оружие и военную технику Украине. «Если НАТО, по сути дела, вступает в войну с Россией через прокси и вооружает этого прокси, то на войне как на войне», — заявил он.