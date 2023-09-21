Лавров не будет общаться с американскими чиновниками на Генассамблее ООН
Контакты между Россией и США на Генеральной Ассамблее ООН в графике российского министра иностранных дел Сергея Лаврова не запланированы. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире телеканала «Соловьев Live».
«Нет, у нас в графике нет никаких контактов [с американской стороной]», — сказала она, отвечая на соответствующий вопрос. В графике министра также нет контактов с Великобританией и другими странами НАТО. «У нас контакты со странами Азии, Латинской Америки, Африки, с дружественными странами, международными организациями», — добавила она.
Неделя высокого уровня 78-й сессии Генассамблеи ООН началась в Нью-Йорке 19 сентября. В ней участвуют президенты, главы правительств и министры иностранных дел.
Как сообщал МИД, Лавров примет участие в ряде мероприятий, в том числе по линии БРИКС, Организации Договора о коллективной безопасности, Шанхайской организации сотрудничества и Группы друзей в защиту Устава ООН. Министр также намерен провести около 20 двусторонних встреч с коллегами из различных государств и руководителями международных организаций, в том числе с генсеком ООН Антониу Гутерришем.
Лавров уже выступил на заседании Совета Безопасности ООН. В своей речи он напомнил, что Россия не отказывалась от мирных переговоров с украинскими властями, и обвинил Запад в «развале» Украины из-за срыва выполнения минских соглашений по урегулированию ситуации в Донбассе.
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