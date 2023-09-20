 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

Лавров прибыл в Нью-Йорк на Генассамблею ООН

Российская делегация во главе с Лавровым прибыла в Нию-Йорк
Сюжет
Военная операция на Украине

Российская делегация во главе с министром иностранных дел Сергеем Лавровым прибыла в Нью-Йорк для участия в Генассамблее ООН, сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова.

Как сообщал МИД, Лавров примет участие в ряде мероприятий, в том числе по линии БРИКС, Организации Договора о коллективной безопасности, Шанхайской организации сотрудничества и Группы друзей в защиту Устава ООН.

В ведомстве добавили, что глава МИДа намерен провести около 20 двусторонних встреч с коллегами из различных государств и руководителями международных организаций, в том числе с Генсеком ООН Антониу Гуттеришем.

Лавров представит Россию на заседании Совбеза ООН, где также должен выступить президент Украины Владимир Зеленский. 

Как писала Politico со ссылкой на высокопоставленного украинского чиновника, Зеленский преследует две цели на Генассамблее: заручиться поддержкой предложенной им в 2022 году «формулы мира» и найти решение кризиса продовольственной безопасности.

Источник ТАСС в ООН допускал, что вместо главы государства страну может представить глава украинского МИДа Дмитрий Кулеба.

Читайте на РБК Pro
Какие зарубежные банки еще проводят операции для российского бизнеса
«Китаю нужен свой ИИ»: почему Ли Кайфу не доверяет западным технологиям
Бонусофагия: как понять, что ваш бизнес заражен этой опасной болезнью
Чем карго-доставка из Китая привлекает российский бизнес и в чем риск

5 сентября в Нью-Йорке открылась 78-я сессия Генеральной Ассамблеи ООН. 19–23 сентября пройдет неделя высокого уровня, в которой будут участвовать президенты, главы правительств и министры иностранных дел.

Главное для большого бизнеса
СберПро Медиа Госсектор

Меры поддержки бизнеса от государства за август

СберПро Медиа Торговля

Барометр отрасли: «Торговля & торговая недвижимость»

СберПро Медиа Интересное

Три цифровых сдвига: как трансформация меняет бизнес-модели компаний

СберПро Медиа АПК

Управляемая доходность. Агрохолдинги созрели для цифровой трансформации

СберПро Медиа Интересное

Дайджест актуальных трендов. Электрокары, открытый банкинг и осознанное потребление

СберПро Медиа Транспорт

Новые маршруты и диверсификация: куда идёт российская логистика

СберПро Медиа Интересное

От стратегии к тактике. Как избежать рисков во время цифровой трансформации

СберПро Медиа Недвижимость

Лёгкие на подъём. Какие возможности есть у российского рынка индустриальной недвижимости

СберПро Медиа Интересное

Три ошибки цифровой трансформации

СберПро Медиа Интересное

Стабильность изменений: как быть лидером в трансформирующемся мире

Реклама, ПАО Сбербанк

Теги
Персоны
Генассамблея ООН Лавров Нью-Йорк российская делегация
Сергей Лавров фото

Сергей Лавров

дипломат, министр иностранных дел России

21 марта 1950 года
Материалы по теме
В МИДе рассказали о сложностях при оформлении виз на Генассамблею ООН
Политика
Зеленский прибыл в Нью-Йорк на Генассамблею ООН
Политика
В Киеве назвали цели Зеленского на Генассамблее ООН
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 20 сентября
EUR ЦБ: 102,92 (-0,17) Инвестиции, 19 сен, 16:52 Курс доллара на 20 сентября
USD ЦБ: 96,22 (-0,42) Инвестиции, 19 сен, 16:52
В Карабахе сообщили о гибели в боях мэра города Мартуни Политика, 04:35
Лавров прибыл в Нью-Йорк на Генассамблею ООН Политика, 04:32
Регулятор приостановил действие сертификата на антивирус Dr.Web Технологии и медиа, 04:01
В Нагорном Карабахе погибли семь мирных жителей Политика, 03:54
Блинкен заявил Пашиняну о поддержке суверенитета Армении Политика, 03:29
Лукашенко предложил научить петербуржцев обращаться с автобусами Общество, 02:59
Госдеп заявил о готовности Алиева к прекращению боев в Карабахе Политика, 02:22
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
Болгария ограничит поставки украинского подсолнуха на фоне протестов Политика, 02:12
МИД России призвал «остановить кровопролитие» в Нагорном Карабахе Политика, 01:41
Встреча президентов Польши и Украины на полях ГА ООН отменилась Политика, 01:33
Литва выделила Украине новый пакет военной помощи почти на €500 млн Политика, 01:00
Над Белгородской областью сбили второй за сутки беспилотник Политика, 00:53
Азербайджан опроверг обстрел колонны российских миротворцев в Карабахе Политика, 00:45
Вратарь с русскими корнями забил гол на последней секунде матча ЛЧ Спорт, 00:41