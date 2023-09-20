Российская делегация во главе с Лавровым прибыла в Нию-Йорк

Лавров прибыл в Нью-Йорк на Генассамблею ООН

Российская делегация во главе с министром иностранных дел Сергеем Лавровым прибыла в Нью-Йорк для участия в Генассамблее ООН, сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова.

Как сообщал МИД, Лавров примет участие в ряде мероприятий, в том числе по линии БРИКС, Организации Договора о коллективной безопасности, Шанхайской организации сотрудничества и Группы друзей в защиту Устава ООН.

В ведомстве добавили, что глава МИДа намерен провести около 20 двусторонних встреч с коллегами из различных государств и руководителями международных организаций, в том числе с Генсеком ООН Антониу Гуттеришем.

Лавров представит Россию на заседании Совбеза ООН, где также должен выступить президент Украины Владимир Зеленский.

Как писала Politico со ссылкой на высокопоставленного украинского чиновника, Зеленский преследует две цели на Генассамблее: заручиться поддержкой предложенной им в 2022 году «формулы мира» и найти решение кризиса продовольственной безопасности.

Источник ТАСС в ООН допускал, что вместо главы государства страну может представить глава украинского МИДа Дмитрий Кулеба.

5 сентября в Нью-Йорке открылась 78-я сессия Генеральной Ассамблеи ООН. 19–23 сентября пройдет неделя высокого уровня, в которой будут участвовать президенты, главы правительств и министры иностранных дел.