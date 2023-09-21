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Война санкций ,  
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Лавров пошутил о страданиях России из-за изоляции

Генсек ЛАГ Ахмед аль-Гейт оценил шутку Сергея Лаврова о российских страданиях
Сюжет
Война санкций

Министр иностранных дел России Сергей Лавров пошутил, что у страны сейчас одна проблема — изоляция. Об этом он сказал на встрече с генеральным секретарем Лиги арабских государств (ЛАГ) Ахмедом Абу аль-Гейтом, сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова.

«Все хорошо, только от изоляции страдаем», — заявил Лавров в ответ на вопрос о том, как у него дела.

При этом, по словам Захаровой, аль-Гейт отметил, что «в российскую переговорную стоит очередь».

Лавров встретился с генсеком ЛАГ на полях Генассамблеи ООН, которая проходит в Нью-Йорке. В ходе беседы российская делегация и Лига обсудили «важность активизации взаимодействия» для урегулирования кризисных ситуаций на Ближнем Востоке и в Северной Африке. Также стороны выразили интерес в проведении шестой министерской сессии Российско-Арабского форума сотрудничества.

28 апреля президент России Владимир Путин исключил «самоизоляцию» России в дипломатическом плане. По его словам, Москва будет расширять «прагматичные, равноправные, взаимовыгодные, исключительно партнерские отношения с дружественными странами». Он отметил, что партнеры России есть в Евразии, Африке и Латинской Америке. При этом недружественными странами Россия считает около 50 государств, в них вошли США, все страны Евросоюза и Великобритания.

Западные страны неоднократно заявляли о необходимости изолировать Россию. Так, ЕС составил детальные планы развития сотрудничества с дружественными России Казахстаном, Бразилией, Нигерией и Чили в целях изоляции Москвы.

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Сергей Лавров

дипломат, министр иностранных дел России

21 марта 1950 года
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