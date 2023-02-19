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Власти привлекут китайцев и арабов к низкоуглеродным проектам

Замглавы МЭР Торосов: власти хотят привлечь китайцев и арабов к низкоуглеродным проектам
В условиях санкций Россия намерена заменить западные инвестиции российскими финансовыми институтами и инвестициями из «дружественных стран», сообщили в Минэкономразвития
Фото: Jens Büttner / dpa / picture-alliance / ТАСС
Фото: Jens Büttner / dpa / picture-alliance / ТАСС

Власти пересматривают оперативный план стратегии низкоуглеродного развития России до 2050 года с учетом введенных против нее санкций, с этим связана отсрочка принятия плана, сообщил РБК первый замминистра экономического развития Илья Торосов.

«На международной арене мы заявляли, что ограничение доступа к низкоуглеродным технологиям контрпродуктивно. И сейчас совместно с отраслевыми министерствами прорабатываем включение мероприятий по ограничению воздействия санкций на отечественный энергопереход», — сказал он.

Негативно влияют и инвестиционные ограничения, и задача состоит в том, чтобы заменить западные инвестиции российскими финансовыми институтами и инвестициями из «дружественных стран». «Рассчитываем на привлечение китайских и арабских инвесторов. Вопросы климатического сотрудничества включены в повестку межправкомиссий, в том числе с Индией и Китаем», — рассказал Торосов.

По словам замминистра, Минэкономразвития подходит к проблемам климата с учетом российских интересов и имеющихся у страны ресурсов, которые есть в достатке, такой же подход учитывается в стратегии. «Это и атомные технологии, и водородные технологии, газ и возобновляемые источники энергии», — сказал он. Торосов отметил, что в России нет ориентации на одно направление, а важно комплексное устойчивое развитие.

Так Торосов отреагировал на призыв главы Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александра Шохина пересмотреть подход к борьбе с изменением климата и отказаться от «западного», в том числе не копировать европейские проекты с возобновляемыми источниками энергии. По мнению Шохина, при формировании климатической повестки нужно учесть как национальные цели, так и подходы партнеров по БРИКС (помимо России в организацию входят Бразилия, Индия, Китай и ЮАР). Он призвал критически оценить цели по достижению углеродной нейтральности, отметив, что в план закладывали «целый ряд дорогостоящих мероприятий», а из-за закрытия западных рынков для российских экспортеров «надо посмотреть внимательно, насколько они актуальны и реализуемы».

Правительство утвердило стратегию социально-экономического развития России с низким уровнем выбросов парниковых газов до 2050 года в октябре 2021-го. Согласно документу к 2050 году нетто-выбросы парниковых газов должны сократиться до 630 млн т (в 2,5 раза по сравнению с 2019-м), а к 2060 году президент Владимир Путин поставил задачу выйти на полную углеродную нейтральность. Работа над планом реализации стратегии началась в феврале 2022 года, его доработка и утверждение намечены на середину 2023-го, говорил Шохин. В центре устойчивого развития Института ВЭБа подсчитали, что в условиях санкций России потребуется 46,9 трлн руб. для декарбонизации.

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Инна Деготькова Инна Деготькова, Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Минэкономразвития изменение климата китайские инвесторы РСПП Александр Шохин
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