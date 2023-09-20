В Кремле заявили, что Баку проводит операцию де-юре на своей территории
Азербайджан проводит военную операцию в Нагорном Карабахе де-юре на своей территории, поэтому обвинения Армении в невыполнении российскими миротворцами своих обязательств — беспочвенны. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, передает «Интерфакс».
Представитель Кремля добавил, что Москва поддерживает контакт со всеми сторонами конфликта — Азербайджаном, Арменией и армянами в Карабахе. Он подчеркнул, что Армения остается союзником России.
Днем 20 сентября власти Нагорного Карабаха сообщили, что при посредничестве российских миротворцев достигли договоренности о прекращении огня. Среди договоренностей — расформирование и разоружение армии непризнанной республики и вывод с ее территории тяжелой техники и вооружений.
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