В Кремле заявили, что Баку проводит операцию де-юре на своей территории

Фото: Айк Арутюнян / РИА Новости

Азербайджан проводит военную операцию в Нагорном Карабахе де-юре на своей территории, поэтому обвинения Армении в невыполнении российскими миротворцами своих обязательств — беспочвенны. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, передает «Интерфакс».

Представитель Кремля добавил, что Москва поддерживает контакт со всеми сторонами конфликта — Азербайджаном, Арменией и армянами в Карабахе. Он подчеркнул, что Армения остается союзником России.

Днем 20 сентября власти Нагорного Карабаха сообщили, что при посредничестве российских миротворцев достигли договоренности о прекращении огня. Среди договоренностей — расформирование и разоружение армии непризнанной республики и вывод с ее территории тяжелой техники и вооружений.

Материал дополняется.