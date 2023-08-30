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Политика ,  
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Кремль назвал преждевременным обнародование даты визита Путина в Китай

Кремль назвал преждевременным обнародование даты визита Путина в Китай
Фото: Carl Court / Getty Images
Фото: Carl Court / Getty Images

График обмена визитами российского президента Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина прорабатывается, но конкретные даты называть еще рано, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Накануне Bloomberg анонсировал первый с декабря 2022 года выезд Путина за границу — на форум «Один пояс, один путь» в Китае. Журналисты спросили Пескова, состоится ли этот визит.

«Пока преждевременно сообщать. Действительно, между Россией и Китаем прорабатывается график обмена визитами, в том числе на высшем уровне», — цитирует Пескова корреспондент РБК.

Пресс-секретарь пообещал сообщить отдельно, когда дата поездки будет согласована.

В начале июля Песков заявлял, что на встрече лидеры России и Китая обсудят торгово-экономическое сотрудничество и международную обстановку.

Последняя международная поездка Путина состоялась в декабре 2022 года — тогда он был с рабочим визитом в Белоруссии. В том же месяце президент присутствовал на заседании Высшего Евразийского экономического совета (ВЕЭС) в Киргизии, а в ноябре — на саммите ОДКБ в Армении.

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Си Цзиньпин посетил Россию в марте 2023 года и пригласил российского президента в Китай. Путин в последний раз был в КНР в феврале 2022 года, за 20 дней до начала военной операции на Украине.

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Владимир Путин

политик, президент России

7 октября 1952 года
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