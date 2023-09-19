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Патрушев сообщил о запланированных на октябрь переговорах Путина и Си

Патрушев: Путин в октябре проведет переговоры с Си Цзиньпином в Пекине
Си Цзиньпин и Владимир Путин
Си Цзиньпин и Владимир Путин (Фото: Global Look Press)

Переговоры президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина в Пекине запланированы на октябрь 2023 года, сообщил секретарь Совета безопасности Николай Патрушев.

«В октябре рассчитываем на обстоятельные двусторонние переговоры президента России Владимира Путина с председателем КНР Си Цзиньпином в Пекине в рамках участия главы российского государства в мероприятиях международного форума «Один пояс — один путь», — цитирует ТАСС слова Патрушева на российско-китайских консультациях по стратегической безопасности.

В консультациях с китайской стороны участвует глава МИД Ван И, который прибыл в Москву с визитом. В аппарате Совбеза уточнили, что это уже 18-й раунд таких консультаций между Россией и Китаем.

Приглашение посетить Китай Путин получил  от Си Цзиньпина во время визита китайского лидера в Москву в марте 2023 года. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков ранее заявлял, что график обмена визитами между Россией и Китаем на высшем уровне прорабатывается, конкретные даты называть еще рано.

Последний раз Путин посещал Китай 4 февраля 2022 года, за 20 дней до начала российской военной операции на Украине. Тогда российский президент посетил церемонию открытия зимних Олимпийских игр и встретился с Си Цзиньпином.

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