Патрушев сообщил о запланированных на октябрь переговорах Путина и Си
Переговоры президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина в Пекине запланированы на октябрь 2023 года, сообщил секретарь Совета безопасности Николай Патрушев.
«В октябре рассчитываем на обстоятельные двусторонние переговоры президента России Владимира Путина с председателем КНР Си Цзиньпином в Пекине в рамках участия главы российского государства в мероприятиях международного форума «Один пояс — один путь», — цитирует ТАСС слова Патрушева на российско-китайских консультациях по стратегической безопасности.
В консультациях с китайской стороны участвует глава МИД Ван И, который прибыл в Москву с визитом. В аппарате Совбеза уточнили, что это уже 18-й раунд таких консультаций между Россией и Китаем.
Приглашение посетить Китай Путин получил от Си Цзиньпина во время визита китайского лидера в Москву в марте 2023 года. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков ранее заявлял, что график обмена визитами между Россией и Китаем на высшем уровне прорабатывается, конкретные даты называть еще рано.
Последний раз Путин посещал Китай 4 февраля 2022 года, за 20 дней до начала российской военной операции на Украине. Тогда российский президент посетил церемонию открытия зимних Олимпийских игр и встретился с Си Цзиньпином.
Меры поддержки бизнеса от государства за август
Барометр отрасли: «Торговля & торговая недвижимость»
Три цифровых сдвига: как трансформация меняет бизнес-модели компаний
Управляемая доходность. Агрохолдинги созрели для цифровой трансформации
Дайджест актуальных трендов. Электрокары, открытый банкинг и осознанное потребление
Новые маршруты и диверсификация: куда идёт российская логистика
От стратегии к тактике. Как избежать рисков во время цифровой трансформации
Лёгкие на подъём. Какие возможности есть у российского рынка индустриальной недвижимости
Три ошибки цифровой трансформации
Стабильность изменений: как быть лидером в трансформирующемся мире