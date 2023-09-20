МЧС: три человека погибли в результате взрыва газа в многоэтажке в Балашихе

МЧС подтвердило гибель трех человек при взрыве газа в Балашихе

Фото: Максим Григорьев / ТАСС

В результате взрыва газа в многоэтажке в подмосковной Балашихе погибли три человека, сообщило МЧС.

Пострадали еще четыре человека: троим оказали помощь на месте происшествия, одного передали врачам. Женщину, заблокированную в квартире на шестом этаже, сотрудники МЧС спасли с помощью автолестницы. По предварительным данным, два человека остаются под завалами.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что под завалами слышны голоса женщины и ребенка.

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Во время спасательных работ обрушилась плита дома, передает корреспондент ТАСС. Телеграм-канал SHOT пишет, что часть стены упала на то место, где под завалами были заблокированы женщина и ее дочь. По предварительным данным, трое спасателей получили ранения.

Взрыв произошел в девятиэтажном доме на улице Октябрьской. В результате обрушились третий, четвертый и пятый этажи, разрушены два балкона. Воробьев сообщил, что повреждено не менее десяти квартир, несколько припаркованных машин и квартиры в соседних домах.

Последствия взрыва ликвидируют 160 человек и 40 единиц техники. На месте работают 22 бригады медиков, сообщили в пресс-службе Минздрава. Спасатели эвакуировали 170 жителей дома, рассказал Воробьев. Их отправили в пункт временного размещения в Доме культуры «Балашиха».

По словам губернатора, экспертиза состояния дома займет около двух дней. Он заверил, что разбитые окна в соседних домах начнут менять уже сегодня.