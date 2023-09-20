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В МЧС назвали возможное число людей под завалами после взрыва в Балашихе

МЧС: под завалами после взрыва газа в Балашихе находятся два человека
Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости
Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

После взрыва газа в многоэтажном доме в подмосковной Балашихе под завалами могут находиться два человека. Об этом сообщили РБК в пресс-службе МЧС.

Двоих пострадавших жителей дома отправили в больницу, один из них скончался по дороге в машине скорой помощи. Спасатели продолжают работу на месте взрыва.

Фото: МЧС России
Фото: МЧС России
Фото: МЧС России
Фото: МЧС России
Фото: МЧС России
Фото: МЧС России

Взрыв произошел в девятиэтажном доме на улице Октябрьской. В результате, по данным МЧС, обрушились третий, четвертый и пятый этажи, разрушены два балкона. Губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что повреждено не менее десяти квартир, есть задымление.

Последствия взрыва ликвидируют 64 человека и 20 единиц техники. На месте работают 22 бригады медиков, в том числе 15 бригад СМП, шесть бригад ТЦМК и одна авиамедицинская бригада, сообщили в пресс-службе Минздрава. Жителей дома эвакуировали в пункт временного размещения в доме культуры «Балашиха».

Следователи возбудили уголовное дело по ст. 238 УК (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). Максимальное наказание по ней — лишение свободы на срок до десяти лет. Подмосковная прокуратура контролирует расследование дела.

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Теги
МЧС Балашиха взрыв газа завалы пострадавшие погибшие новости
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