Польский министр допустил прекращение помощи Украине

Польша может перестать поддерживать Украину на фоне конфликта из-за поставок зерна, заявил заместитель министра иностранных дел страны Шимон Шинковский вель Сенк в интервью агентству PAP.

«Мы хотим и дальше поддерживать Украину, но для этого нам нужно одобрение поляков. Если его не будет, мы не сможем оказывать Киеву помощь, как раньше», — заявил он.

Польский президент Анджей Дуда ранее отмечал, что Варшава защищает собственную экономику одновременно с предоставлением Киеву помощи.

Разногласия в отношениях стран связаны с вопросами сельского хозяйства. Венгрия, Польша и Словакия 15 сентября вопреки рекомендации Еврокомиссии продлили эмбарго на импорт украинского зерна из-за жалоб фермеров на убытки, которые могут привести в банкротству.

При этом Польша не запретила транзит украинской агропродукции — путь следования должен заканчиваться либо в морских портах республики, либо за ее пределами.

Украина пожаловалась во Всемирную торговую организацию из-за введенного запрета, однако в ЕК отказались комментировать решение стран. В ответ Польша предупредила, что не согласится на вступление Украины в Евросоюз, если вопрос экспорта зерна не решится.