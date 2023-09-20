Польский министр допустил прекращение помощи Украине
Польша может перестать поддерживать Украину на фоне конфликта из-за поставок зерна, заявил заместитель министра иностранных дел страны Шимон Шинковский вель Сенк в интервью агентству PAP.
«Мы хотим и дальше поддерживать Украину, но для этого нам нужно одобрение поляков. Если его не будет, мы не сможем оказывать Киеву помощь, как раньше», — заявил он.
Польский президент Анджей Дуда ранее отмечал, что Варшава защищает собственную экономику одновременно с предоставлением Киеву помощи.
Разногласия в отношениях стран связаны с вопросами сельского хозяйства. Венгрия, Польша и Словакия 15 сентября вопреки рекомендации Еврокомиссии продлили эмбарго на импорт украинского зерна из-за жалоб фермеров на убытки, которые могут привести в банкротству.
При этом Польша не запретила транзит украинской агропродукции — путь следования должен заканчиваться либо в морских портах республики, либо за ее пределами.
Украина пожаловалась во Всемирную торговую организацию из-за введенного запрета, однако в ЕК отказались комментировать решение стран. В ответ Польша предупредила, что не согласится на вступление Украины в Евросоюз, если вопрос экспорта зерна не решится.
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